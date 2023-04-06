Йокановича отправят в отставку. «Динамо» без трофея в юбилейном сезоне

1680787633

вчера, 16:27

Тренер пассивен, а в клубе многие завелись.

Психология – ответственность тренера

У Бувача и Смолова бурлят эмоции. Директора «Динамо» спросили о будущем серба, что логично. Рядом появляются другие наставники, вроде Николича с опытом работы в Москве. Бувач назвал вопрос о тренере глупым. Ничего подобного, боссы «Динамо» сами недовольны рулевым. Пивоваров в агрессивной манере отреагировал на упоминание Йокановича после поражения от «Сочи».

А Смолов назвал журналиста «клоуном» и огрызнулся, когда ему напомнили об обещании фанатам выиграть Кубок. Никакой провокации там не было. Спокойная реплика вдогонку, что доказывает запись эпизода. Можно было ответить без оскорблений, примерно вот так:

Очень жаль, что не получилось выполнить обещание, которое я лично дал фанатам. Мы проиграли клубу низшей лиги и просим у болельщиков прощения после наших промахов.

Смолову много лет, а допустил детскую ошибку. Любой врач знает, что нельзя обещать родным пациента выздоровление. Федор в разговоре с фанатами «Динамо» после неудачи против «Спартака» в прошлогоднем финале знал, что следующий год юбилейный. Сам обещал трофей, хотя у «бело-голубых» в новом веке не было больших побед.

Срывы ветерана и директора говорят об атмосфере в клубе. Спонсоры удручены, что сезон со столетним юбилеем завершился неудачно. Кубок был целью, вылет от «Акрона», невзирая на десяток моментов – крах надежд. Команда Калешина поет песню Шатунова хором, а Йоканович не улучшил психологию «Динамо» после порой мягкого Шварца.

Работаем с фактами, оставив эмоции Смолову. Проиграли дома «Сочи», создавая моменты. Уступили «Краснодару» 1:3, снова были проблемы с реализацией. Поражение от «Ростова»? Аналогичный сценарий, счет по ударам 22:4 в пользу москвичей. А с «Факелом» и «Пари НН» отдали разницу в два мяча. Вопрос психологии, тренер недоработал.

Футболисты тоже виноваты в неудачах

По ожидаемым очкам «Динамо» третья-четвертая команда сезона, смотря какую систему использовать. Но хорошая статистика тоже работает против главного тренера и его футболистов. Могли добиться успеха в год, когда в центре защиты молодежь, Даса и Скопинцев забывали соперников в обороне, а в опорной зоне нет Моро.

Тюкавин и Смолов радовали и промахивались, пока Захарян хандрил. Макаров, Лесовой и Грулев, как и Нгамалё, не худшие крайние форварды РПЛ . Но из этой четверки нельзя выбрать двух стабильных мастеров. И вот тут возвращаемся к футболистам. Латиноамериканцы из обороны оправдаются адаптацией? Однако парагваец и уругваец демонстрируют дикие перепады.

Причем по отдельным показателям футболисты «Динамо» не просто крепкие, а классные по меркам РПЛ . Потенциал многих не раскрыт. Все ли гладко внутри коллектива? В каких отношениях Лещук и Шунин? Как приняли Норманна? Что происходит между Смоловым и Тюкавиным? Грулев доволен? Захаряну интересно играть за «Динамо» или уже мыслями в топ-5?

Футболисты явно недоработали. Состояние Фомина тоже хороший индикатор. «Динамо» могло играть лучше. Но когда находятся на 14-м месте по интенсивности прессинга, то ничьи и поражения не удивляют. Без побед в 7 из 13 последних туров РПЛ . А в Кубке уступили невезучим «Крыльям Советов» и скромному «Акрону». Нет результата – накопились вопросы.

В «Динамо» обдумают смену наставника

Йоканович не слабый тренер. И следующему наставнику «Динамо» серб оставит базис, с которым можно развивать коллектив. Но безразличие Славиши выдает в нем гастролера. В прошлом августе обещал подучить русский язык. После вылета от «Акрона» переводчик читал с бумажки дежурные фразы. Доводилось видеть Славишу на бровке злым, но чаще он словно сам зритель.

Выиграли? Славно. Не получилось? Бывает. Команда не раз играла вопреки идеям и установкам тренера. Переход от второго номера к первому произошел, хотя Йоканович упрямо пытался сделать из «Динамо» аналог «Рубина» Бердыева, не имея для этого защитников с опытом. А вот с браком в передачах ничего не сделал, хотя четкость пасов важна для игры в стиле «Динамо».

Была четкая задача – выход в финал Кубка России. Условия сложились удачно. «Зенит» прошли, а «Акрон» намного слабее. Против остальных участников Кубка играли и побеждали их в прошлом в РПЛ . В том числе, выигрывали у «Спартака» в первом круге. Йоканович не добавил в игру «Динамо» ничего из того, чего не принес бы любой другой приличный тренер?

Главные игроки мечтали о трансферах

Это тоже сказалось? Фомин вспоминает, как звали в Бундеслигу. Захарян сожалеет, что не оказался в АПЛ . Сазонова оценивали в Италии. Тюкавин злился, что оставляли на лавке. Могут позвать в «Зенит» и согласится. Соединить Константина и Смолова, как у ЦСКА сделали с Заболотным и Чаловым, Йоканович не сумел. Многие игроки талантливые, но зрелости не хватает.

Команда легко создает моменты, по два десятка ударов выдавали против самых разных соперников. Но сколько побед в новом году? Две минимальные в РПЛ против двух болезненных поражений. Прошли «Зенит» — молодцы, вылетели от «Акрона» — перечеркнули крутой второй тайм против Семака. Много скачков из крайности в крайность. И мало тренерского контроля.

Впереди дерби против раненого «Спартака», который тоже неудачно сыграл в Кубке, но остался в турнире. Йоканович может уйти достойно, но триумф уже исключен. Плохо для «Динамо», ведь у них вечно прерванные проекты. Следующий тренер станет девятым за десять лет. Оставят Славишу еще на сезон? Сильно сомневаемся, его инертность огорчает руководителей команды.

Даже с покупками не спешили зимой, словно допускали уход серба. Представитель клуба принес извинения вместо Смолова и Бувача. Сами должны были просить прощения у фанатов. Потенциал команды очевиден, а перепады в игре пугающие. У «Динамо» мало чисто тренерских побед, работа Йокановича оставила двоякие впечатления.