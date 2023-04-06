Ари готов работать в тренерском штабе в одном из клубов Премьер-Лиги

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил о готовности работать тренером.

Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом. Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них.