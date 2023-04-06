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Ари готов работать в тренерском штабе в одном из клубов Премьер-Лиги

06 апреля 2023, 11:42

Экс-футболист «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари заявил о готовности работать тренером.

Если в будущем «Спартак», «Локомотив» или «Краснодар» пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать.

«Краснодар» из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера и самые теплые отношения между игроками, руководством, штабом. Но когда ты профессионал, нужно думать о результате. Так что неважно, какой именно клуб. Я бы согласился поработать в любом из них.

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Все комментарии
протон
протон
06 апреля в 17:20
он же в депутатки вроде собирался податься...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 апреля в 14:21
Добро пожаловать Ари в РПЛ!). Жмоты есть, но не все).
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 13:33
Ари готов работать тренером, а он кому-то нужен? Его готовы брать тренером?
Garrincha58
Garrincha58
06 апреля в 13:29
нахлебник тут и своих таких на матч ТВ девать не куда
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
06 апреля в 13:16
А этот гражданин кариока, знает, что для работы тренером нужна лицензия и диплом об образовании? Хотя может он хочет работать садовником, или дворником, или даже сапожником, там этого не надо. Могут и взять
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ezzkzxtdrn3k (раскрыть)
06 апреля в 12:54
Он же намекнул на инсайд,что "Локо","Спартак" и "Краснодар" готовы вступить в смертельную схватку за обладание его организационными достоинствами.
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 12:52
Весна,возбудились клещи и готовы присосаться к любому организму,подающему признаки жизни.Как бы это насекомые не оказались носителями "болезни Лайма".Не путать с Вайкуле,хотя она тоже ещё та зараза...
ezzkzxtdrn3k
ezzkzxtdrn3k
06 апреля в 12:22
Интересно кому он здесь нужен
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