«Динамо» рассматривает экс-тренера сборной России на роль наставника

Главный тренер «Ференцвароша» может возглавить «Динамо». Данной информацией поделился инсайдер Нобель Арустамян.

По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже.

И я слышал... Я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю.