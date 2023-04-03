«Динамо» рассматривает экс-тренера сборной России на роль наставника

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить «Динамо». Данной информацией поделился инсайдер Нобель Арустамян.
По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже.
И я слышал... Я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю.
Вот тебе и ответ на вопрос, в чем причина поражения в субботнем матче Динамо с мертвым Сочи. Шила в мешке не утаишь, и зная это, половина состава команды саботируют игру. Если еще и завтра в кубковой игре это продолжится, тогда Славику останется только послать подальше все руководство клуба вместе с Гафиным и своим земляком Бувачем.
Вот тебе и ответ на вопрос, в чем причина поражения в субботнем матче Динамо с мертвым Сочи. Шила в мешке не утаишь, и зная это, половина состава команды саботируют игру. Если еще и завтра в кубковой игре это продолжится, тогда Славику останется только послать подальше все руководство клуба вместе с Гафиным и своим земляком Бувачем.
Ваня, вот только вчера, в нашем телефонном разговоре, я рассказал тебе историю с Долматовым, как его обманули, подписав Калитвинцева в 2016. Но тогда- это были генералы, а сейчас банкиры. История повторяется- за спиной одного тренера ведут переговоры с другим. Ты попал -точно в девятку, Дружище!!!
Ваня, вот только вчера, в нашем телефонном разговоре, я рассказал тебе историю с Долматовым, как его обманули, подписав Калитвинцева в 2016. Но тогда- это были генералы, а сейчас банкиры. История повторяется- за спиной одного тренера ведут переговоры с другим. Ты попал -точно в девятку, Дружище!!!
Йокановичу надо было плюнуть на всё еще зимой, когда ему отказали в усилении и уйти самому. Г......у из Герты ни в чем отказа не было, а Славише отказали.
Йокановичу надо было плюнуть на всё еще зимой, когда ему отказали в усилении и уйти самому. Г......у из Герты ни в чем отказа не было, а Славише отказали.