Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» рассматривает экс-тренера сборной России на роль наставника

вчера, 22:32

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов может возглавить «Динамо». Данной информацией поделился инсайдер Нобель Арустамян.

По разной информации, «Динамо» уже достаточно давно анализирует тренерский рынок, изучает. Марко Николич? Да. Миодраг Божович? Не знаю, может быть, тоже.

И я слышал... Я пока не нашел подтверждений, но кое-кто говорит про Черчесова. Но я пока в это не очень верю.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канчельскис заявил, что не получал предложения возглавить Кыргызстан
Сегодня, 08:58
Агент Николича высказался о слухах касательно прибытия тренера в «Динамо»
Сегодня, 00:18
Дюков: «Тедеско не был в нашем списке кандидатов на пост тренера сборной»
Вчера, 17:14
СлухиСтало известно, когда Юран может прийти в «Пари НН»
Вчера, 00:37
СлухиЮран может возглавить «Пари НН»
02 апреля
«Спартак» возглавит Карпин. Абаскаль закончит свою миссию до конца сезона
02 апреляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии19
Сортировать
Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 03:58
Что то давно Шнобеля не слыхать было. Выползло чудо, вякнуло:" Я слышал..." )
Capral
Capral
сегодня в 00:47
Если придет Николич, он должен понимать с каким руководством он имеет дело, и что его- может постигнуть таже участь...
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:43
Ваня, я тебя умоляю. Забыл- с кем дело имеешь...???
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:39
Поражение в сегодняшнем кубковом матче от команды из первого дивизиона за две недели до своего столетнего юбилея болельщики Динамо не простят ни игрокам, ни руководству.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:25
Как я уже говорил- послать всю эту нечисть надо было еще зимой и уйти с высоко поднятой головой. А про саботаж, я говорю не первый день. Если руководство, за спиной тренера искало другого наставника, то эта инфа не могла не просочиться в команду- отсюда и проблемы... Вобщем, я не представляю, как завтра или со Спартаком, команда будет играть, и как, после всего может работать ГТ. Нигде нет такого бардака, как у нас.
sova147
sova147
сегодня в 00:13
Нобель долго молчал теперь решил подкинуть уголька, Черчесову не выгодно идти в Динамо!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:12
Доброго Здоровья Виктор!
Вот тебе и ответ на вопрос, в чем причина поражения в субботнем матче Динамо с мертвым Сочи. Шила в мешке не утаишь, и зная это, половина состава команды саботируют игру. Если еще и завтра в кубковой игре это продолжится, тогда Славику останется только послать подальше все руководство клуба вместе с Гафиным и своим земляком Бувачем.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Ваня, приветище!!!
Ваня, вот только вчера, в нашем телефонном разговоре, я рассказал тебе историю с Долматовым, как его обманули, подписав Калитвинцева в 2016. Но тогда- это были генералы, а сейчас банкиры. История повторяется- за спиной одного тренера ведут переговоры с другим. Ты попал -точно в девятку, Дружище!!!
протон
протон
вчера в 23:52
Было бы интересно посмотреть на серба в Динамо.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:47
Раньше генералы воду мутили в Динамо, теперь и банкиры туда же.
Capral
Capral
вчера в 23:02, ред.
Шнобель пока еще не очень верит, но уже говорит. Нормально. Черчесов уже был, и что? И что значит- ДИНАМО уже давно изучает тренерский рынок? Это значит, за спиной у Йокановича искали нового тренера, или как? И при этом, хотели высоких результатов? Собственно- это в духе динамовского руководства...
Йокановичу надо было плюнуть на всё еще зимой, когда ему отказали в усилении и уйти самому. Г......у из Герты ни в чем отказа не было, а Славише отказали.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:56
Нобель запустил утку- "я слышал".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 