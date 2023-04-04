Канчельскис заявил, что не получал предложения возглавить Кыргызстан

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» сообщил о том, что не получал предложения возглавить сборную Кыргызстана, о чем ранее сообщил портал Championat.asia.

Вчера главный тренер национальной команды Александр Крестинин покинул свой пост.

Слова Канчельскиса приводит «Матч ТВ»:

Пока никаких предложений не было. То, что я нахожусь в Киргизии, это правда, мои друзья взяли команду и пригласили меня на матч. То, что говорят — не знаю, пока никаких предложений оттуда нет.

Ведутся переговоры с клубами, посмотрим. Любое предложение должно быть обдумано, рассмотрим. Из каких стран? Дубай, Казахстан, Словакия. Разговариваем, везде есть директора, специалисты — они принимают решения.