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Канчельскис заявил, что не получал предложения возглавить Кыргызстан

вчера, 08:58

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сообщил о том, что не получал предложения возглавить сборную Кыргызстана, о чем ранее сообщил портал Championat.asia.

Вчера главный тренер национальной команды Александр Крестинин покинул свой пост.

Слова Канчельскиса приводит «Матч ТВ»:

Пока никаких предложений не было. То, что я нахожусь в Киргизии, это правда, мои друзья взяли команду и пригласили меня на матч. То, что говорят — не знаю, пока никаких предложений оттуда нет.

Ведутся переговоры с клубами, посмотрим. Любое предложение должно быть обдумано, рассмотрим. Из каких стран? Дубай, Казахстан, Словакия. Разговариваем, везде есть директора, специалисты — они принимают решения.

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Все комментарии
qfqax34ak2sv
qfqax34ak2sv
вчера в 10:46
Ничего удивительного, что этот занудный старпёр даже киргизам не нужен
Аксинья
Аксинья ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 10:20
У Канчельскиса от европейского осталась только фамилия))
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:58
Они же хотят тренера из Европы, а поможет ли?
Thom52
Thom52
вчера в 09:29
Заголовок такой, будто Канчельскис собрался стать президентом Киргизии.
adekvat
adekvat
вчера в 09:09
А он вообще кого тренировал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Он ещё много откуда мог не получать вызовов...
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