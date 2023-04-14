«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1681428376

сегодня, 02:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ньюкасл», который состоится 15 апреля 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в чемпионате Англии на данный момент занимают шестое место. Освежим в памяти недавние матчи с участием «львов», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «сороками». Беспроигрышная серия «Астон Виллы» длится семь матчей подряд. В Лондоне команда из Бирмингема обыграла «Челси» в матче 29-го тура Премьер-лиги (2:0). С разницей в один гол «вилланы» одержали победу на выезде над «лисами» из Лестера.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Астон Вилла» выиграла у команды «Ноттингем Форест».

«Ньюкасл»

«Сороки» обыгрывают своих оппонентов в пяти футбольных поединках к ряду. «Чёрно-белые» входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги на текущий момент. На своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, «джорди» выиграли « МЮ » в 29-ом туре чемпионата Англии. С разгромным счётом «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «молотобойцами» в гостях. «Сороки» поразили ворота «Вест Хэма» пять раз.

8 апреля со счётом 2:1 на выезде «чёрно-белые» обыграли «пчёл» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 3.55

Ничья – 3.45

Победит «Ньюкасл» – 2.15

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 3.80

Обе забьют — нет – 2.02

Обе забьют — да – 1.83

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

В шести матчах из десяти последних «львы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «сороки» выиграли в пяти встречах.

Прогноз

«Джорди» в трёх крайних гостевых матчах обыгрывали своих оппонентов. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» коэффициент 2.15. Победа не будет лёгкой, но свои три очка команда из Ньюкасла возьмёт.