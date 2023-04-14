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«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 02:26
«Астон Вилла» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ньюкасл», который состоится 15 апреля 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» в чемпионате Англии на данный момент занимают шестое место. Освежим в памяти недавние матчи с участием «львов», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «сороками». Беспроигрышная серия «Астон Виллы» длится семь матчей подряд. В Лондоне команда из Бирмингема обыграла «Челси» в матче 29-го тура Премьер-лиги (2:0). С разницей в один гол «вилланы» одержали победу на выезде над «лисами» из Лестера.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Астон Вилла» выиграла у команды «Ноттингем Форест».

«Ньюкасл»

«Сороки» обыгрывают своих оппонентов в пяти футбольных поединках к ряду. «Чёрно-белые» входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги на текущий момент. На своём поле в сухую, поразив дважды ворота соперника, «джорди» выиграли «МЮ» в 29-ом туре чемпионата Англии. С разгромным счётом «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «молотобойцами» в гостях. «Сороки» поразили ворота «Вест Хэма» пять раз.

8 апреля со счётом 2:1 на выезде «чёрно-белые» обыграли «пчёл» из Брентфорда.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Астон Вилла» – 3.55
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Ньюкасл» – 2.15
  • Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 3.80
  • Обе забьют — нет – 2.02
  • Обе забьют — да – 1.83
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.04
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

  • Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет
  • В шести матчах из десяти последних «львы» обыграли своих соперников
  • За аналогичный период «сороки» выиграли в пяти встречах.

Прогноз

«Джорди» в трёх крайних гостевых матчах обыгрывали своих оппонентов. Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» коэффициент 2.15. Победа не будет лёгкой, но свои три очка команда из Ньюкасла возьмёт.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк ньюкасл
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