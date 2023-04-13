Как поживают бывшие легионеры «Спартака». Крал убежит вслед за Ларссоном и Айртоном

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вчера, 16:33

От Урунова до Жиго, вспоминаем хороших знакомых.

Известный хавбек не вернется в РПЛ

Полузащитник «Славии» Крал обошелся «Спартаку» в 12 миллионов евро. Переплатили. Сейчас его стоимость обвалилась до 5.5 млн евро после неудач в «Вест Хэме» и «Шальке». Теперь чех пытается разорвать контракт, который будет действовать еще год. За аренду в клуб АПЛ заплатили 5.2 млн евро, но в «Спартаке» потеряли большие деньги на крупной сделке. Примерно 40 % от тех, которые дали Абаскалю на усиление в текущем сезоне.

В российском футболе хитро всё устроено. ФК «Тосно» закрыли, клуб объявил себя банкротом и не выдал зарплаты футболистам в размере 500 млн рублей. Прошли годы, команду открывают снова под тем же названием, но сроки давности истекли, деньги никто не вернет. Вот и трансфер Крала тоже пойдет «Спартаку» в убыток. Алекс не хочет возвращаться в РПЛ , попробует приостановить контракт с лета. А если так, то через год уйдет свободным агентом, ведь новый договор не подпишет.

В руководстве «Лукойла» сегодня заявили, что их устраивает менеджмент «Спартака». Интересно узнать мнение Абаскаля, у него как раз день рождения, 34 года. Но испанец вряд ли скажет, что думает. А вот многие легионеры не скрывали, что не хотели больше играть за «красно-белых». Честно ушли, но далеко не всегда с нормальной компенсацией. Спроса нет. Крал ведь в последней команде Бундеслиги, но не является лидером и вожаком «Шальке». Будет искать себе новую команду.

На легионерах потеряют 50 млн евро

По самой скромной оценке. Не только Крал уехал из «Спартака» за последнее время. Айртон, Понсе, Тиль, Хендрикс, Ларссон, Роша и Урунов заключили контракты с другими клубами. У Кофрие аренда в «Клермон» из Лиги 1. Здесь возможен выкуп контракта, но в случае с Жиго, которого вовремя не отпустили, хотя на пике трансферная стоимость игрока составляла 11 млн евро, потеряли большие деньги. Самуэль ушел за 500 тысяч. Столько «Марсель» заплатил за аренду, а потом забрал француза как свободного агента.

Отмечаем дружелюбность футболистов, которые не пожелали уезжать совсем без компенсации, поручили агентам найти клубы, где «Спартаку» готовы выдать хоть какие-то деньги. Но это не значит, что не произошла финансовая катастрофа, хотя ее немного смягчили. Есть даже удачный пример. За Айртона в Европе никто не давал 7 млн евро, а вот «Фламенго» заплатил за левого латераля. Лукас это самый востребованный игрок в заявке команды, провел больше всех минут в бразильской Серии А прошлого сезона.

А вот при уходе Понсе от «Эльче» получили на миллион меньше, чем рыночная стоимость контракта аргентинца. С Тилем получилось еще хуже, ведь Гус пришел за внушительные 18 млн евро, а вернулось «Спартаку» вместе с арендами около 4.5. В денежном смысле полный провал, и в футбол в Москве голландец на своем уровне не сыграл. Теперь в ПСВ у Ван Нистелроя, пытается вернуться в основу, где есть Симонс, но пока получается неважно, хотя вернулся к созданию голевых моментов. Нестабильный футболист.

Многие уехавшие не могут найти себя

Ларссон ушел свободным агентом в кризисный «Шальке», где не заиграл. «Спартак» потерял деньги, ведь шведа оценивали в 11 млн на пике формы. Сейчас Джордан в «Копенгагене», но похвастаться нечем, забил один гол в пяти матчах. Хотя еще может стать чемпионом, его «львы» на втором месте в одном пункте от лидера. Хендрикс ушел свободным агентом в «Фортуну», но даже на уровне Бундеслиги 2 ничего выдающего не показывает. Но играет, если не в лазарете, как сейчас – получил повреждение плеча.

Легендарный человек и статуя Педро Роша стал свободным агентом в прошлом августе, подписал контракт с «Форталезой». Ждёт начала нового регулярного сезона, даже забил парочку мячей и отдал несколько голевых передач. Что не мешает констатировать, что на его переходе «Спартак» потерял огромные деньги. Даже без учета зарплаты не компенсировали около 10 млн евро. Диву даешься, как принимались решения в «Спартаке». Выбросили на ветер огромные деньги, не умея выбирать игроков.

Остон Урунов не ударил так сильно по клубному бюджету, как Роша, но его трансфер стал частью гомерической истории о печальных методах в «Спартаке» Федуна. Газизов привел игрока за 1 млн евро, а тот ушел свободным агентом. В «Урале» не заиграл, хотя Ганчаренко находит мотивацию даже для осужденных за убийство. А Урунов уехал в «Навбахор» из Узбекистана. Пожалуй, только Жиго и Кофрие могут заявить, что у них получается. Бельгиец хватает карточки, но в основе «Клермона».

А Самуэль, хотя пропускал матчи «Марселя» из-за разных средних по тяжести травм, входит в список основных в составе одной из самых интересных команд элитных лиг. Хотя ему с Санчесом и Клаусом надо для начала не отдать «Лансу» второе место в Лиге 1, а после этого начинать разговор о возвращении «Марселя» к стабильности. Кубок Франции южный «Олимпик» точно не выиграет, вылетели от клуба из низшего дивизиона. Легионеров у «Спартака» было много, а востребованных оказалось мало.

Хотя Абаскаль точно не отказался бы от Крала, Жиго и Ларссона в той форме, в которой они были в Москве. Но не вернутся, а в будущем заманивать легионеров станет сложнее. Также «Спартак» не компенсирует выброшенные на ветер миллионы евро, который другие спортивные директора сумели бы конвертировать в оружие против «Зенита».