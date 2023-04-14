«Вулверхэмптон» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Брентфорд», который состоится 15 апреля 2023 года

«Вулверхэмптон»

Трёхкратный чемпион Англии из Вулверхэмптона в текущем сезоне Премьер-лиги занимает тринадцатое место. Четыре очка отделяют команду от зоны вылета. Не часто «волки» радуют победами своих поклонников, но в недавних матчах есть положительные исходы в играх с непростыми соперниками. Дома в матче 26-го тура «жёлто-чёрные» с минимальным счётом взяли верх над «шпорами». От «Лидса» и «Ньюкасла» команда из Вулверхэмптона потерпела поражения. Ничейным исходом завершилась игра с «лесниками».

Со счётом 1:0 на прошлых выходных «бродяги» одержали победу над лондонским «Челси».

«Брентфорд»

«Пчёлы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на девятой строчке турнирной таблицы. В четырёх футбольных поединках к ряду «красно-белые» не выигрывают своих оппонентов. В 29-ом туре чемпионата «Брентфорд» сыграл вничью с «чайками» из муниципалитета Брайтон-энд-Хов (3:3). С минимальным счётом в гостях «пчёлы» уступили «красным дьяволам». В первой половине встречи нападающий « МЮ » Маркус Рэшфорд забил единственный победный гол в ворота «Брентфорда».

В прошлом туре чемпионата «красно-белые» принимали «сорок» из Ньюкасла. Гости со счётом 2:1 взяли верх над «пчёлами».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вулверхэмптон» – 2.50

Ничья – 3.20

Победит «Брентфорд» – 3.00

Победит «Вулверхэмптон» с форой -1.5 – 5.05

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.96

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Три очных встречи из пяти последних закончились исходом: обе забьют – нет

В четырёх футбольных поединках из десяти крайних «волки» выиграли своих соперников

Из десяти последних встреч «пчёлы» обыграли своих оппонентов в трёх играх.

Прогноз

Если «жёлто-чёрные» сумели обыграть дома «Тоттенхэм» и «Челси», то в предстоящей игре на своём поле также могут вполне выиграть «пчёл». Компания Pinnacle предлагает на победу «Вулверхэмптона» коэффициент 2.50.