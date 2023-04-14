«Челси» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Челси» – «Брайтон», который состоится 15 апреля 2023 года
«Челси»
«Пенсионеры» из Лондона в чемпионате Англии занимают на данный момент одиннадцатое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «синих» за последнее время. Пять игр к ряду «Челси» не одерживает побед. «Нулёвку» раскатали подопечные Фрэнка Лэмпарда с «красными» из Ливерпуля. В Вулверхэмптоне с минимальным счётом «пенсионеры» уступили местным «волкам».
12 апреля на выезде со счётом 0:2 «синие» проиграли мадридскому «Реалу» в первой четвертьфинальной игре Лиги чемпионов.
«Брайтон»
«Чайки» на текущий момент в Премьер-лиге находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «Брайтона», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящей игре с лондонским «Челси». До поражения в матче прошлого тура чемпионата «Альбион» не уступал своим оппонентам в семи футбольных поединках подряд. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «Брайтон» взял верх над «вишнями» из Борнмута.
Со счётом 1:2 «чайки» потерпели поражение от «шпор» в матче прошлого тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 2.65
- Ничья – 3.40
- Победит «Брайтон» – 2.70
- Победит «Челси» с форой -1.5 – 5.05
- Обе забьют — нет – 2.17
- Обе забьют — да – 1.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.92
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.92
Статистика
- Три очных встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 голов за игру
- Пять поражений потерпели «синие» в десяти крайних матчах
- «Чайки» из десяти последних игр уступили в двух.
Прогноз
Лондонской команде необходимо взять три очка в будущем матче. Слишком долго «пенсионеры» не радовали победами своих поклонников. На победу команды «Челси» компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.65.