«Интер» – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Бенфика», который состоится 19 апреля 2023 года

«Интер»

«Черно-синие» очень плохо выглядят в последних матчах чемпионата Италии, но на Лиге чемпионов это не отражается. Команда опустилась уже на пятое место в чемпионате и рискует оказаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. В ответном же матче с «Бенфикой» подопечным Симоне Индзаги достаточно спокойно и уверенно сыграть в обороне и довести дело до закономерного прохода в полуфинал.

15 апреля «Интер» проиграл на своем поле «Монце» в Серии А, а 11 числа оказался сильнее «Бенфики» на ее поле в Лиге чемпионов (2:0).

«Бенфика»

От «Бенфики» ждали больших результатов, но результат первого матча оставляет очень мало шансов португальцам на выход в полуфинал. В чемпионате у «орлов» дела идут достаточно хорошо, ведь они лидируют и опережают «Порту» на четыре пункта. В игре с «Интером» гости приложат максимум усилий, чтобы отыграться, но сделать это будет чрезвычайно сложно. Матч обещает быть интересным и напряженным.

15 апреля «Бенфика» проиграла на выезде «Шавишу» (0:1), а 11 числа уступила в Лиге чемпионов на своем поле «Интеру» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.12

Ничья – 3.5

Победит «Бенфика» – 3.4

Статистика

«Бенфика» проиграла три последних матча во всех турнирах

«Интер» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бенфика» проиграла «Интеру» два из трех последних матчей

Четыре из шести последних матчей португальского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Бенфика» по счастливой случайности для «Интера» не забила в первом матче, и мы предполагаем, что в Италии команда свой гол найдет.