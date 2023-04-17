«Интер» – «Бенфика» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Бенфика», который состоится 19 апреля 2023 года
«Интер»
«Черно-синие» очень плохо выглядят в последних матчах чемпионата Италии, но на Лиге чемпионов это не отражается. Команда опустилась уже на пятое место в чемпионате и рискует оказаться без Лиги чемпионов в следующем сезоне. В ответном же матче с «Бенфикой» подопечным Симоне Индзаги достаточно спокойно и уверенно сыграть в обороне и довести дело до закономерного прохода в полуфинал.
15 апреля «Интер» проиграл на своем поле «Монце» в Серии А, а 11 числа оказался сильнее «Бенфики» на ее поле в Лиге чемпионов (2:0).
«Бенфика»
От «Бенфики» ждали больших результатов, но результат первого матча оставляет очень мало шансов португальцам на выход в полуфинал. В чемпионате у «орлов» дела идут достаточно хорошо, ведь они лидируют и опережают «Порту» на четыре пункта. В игре с «Интером» гости приложат максимум усилий, чтобы отыграться, но сделать это будет чрезвычайно сложно. Матч обещает быть интересным и напряженным.
15 апреля «Бенфика» проиграла на выезде «Шавишу» (0:1), а 11 числа уступила в Лиге чемпионов на своем поле «Интеру» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 2.12
- Ничья – 3.5
- Победит «Бенфика» – 3.4
Статистика
- «Бенфика» проиграла три последних матча во всех турнирах
- «Интер» выиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Бенфика» проиграла «Интеру» два из трех последних матчей
- Четыре из шести последних матчей португальского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. «Бенфика» по счастливой случайности для «Интера» не забила в первом матче, и мы предполагаем, что в Италии команда свой гол найдет.