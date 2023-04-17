«АЗ Алкмар» -«Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 11:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций « АЗ Алкмар» -«Андерлехт», который состоится 20 апреля 2023 года

« АЗ Алкмар»

Клуб из Нидерландов на прошлом этапе прошел «Лацио», но в первом матче с «Андерлехтом» не сумел ничего противопоставить сопернику в Бельгии. Теперь « АЗ Алкмар» рассчитывает на домашний поединок, где и попытается отыграть два пропущенных мяча на выезде. В чемпионате коллектив идет на четвертом месте с 57 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых пять пунктов.

16 апреля « АЗ Алкмар» обыграл на выезде «Фортуну» (3:0) в чемпионате Нидерландов, а в Лиге Конференций уступил «Андерлехту» (0:2).

«Андерлехт»

«Андерлехт» уже давно не является главной движущей силой в Бельгии, однако в этом сезоне команде удалось добраться до поздних стадий еврокубков, что может дать толчок к будущим достижением и возвращению статус гранда в Бельгии. Тем не менее, гостям рано расслабляться и несмотря на преимущество в два мяча, следует отыграть в ответной встрече максимально аккуратно и надежно.

16 апреля «Андрлехт» крупно проиграл на выезде «Генку» в чемпионате Бельгии, а 13 апреля одолел на своем поле « АЗ Алкмар» (2:0) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

Победит « АЗ Алкмар» – 1.73

Алкмар» – 1.73 Ничья – 3.8

Победит «Андерлехт» – 4.8

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют — нет»

« АЗ Алкмар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время на своем стадионе

Алкмар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время на своем стадионе « АЗ Алкмар» выиграл три из пяти последних матчей у «Андерлехта» при одном поражении

Алкмар» выиграл три из пяти последних матчей у «Андерлехта» при одном поражении Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что игра будет максимально закрытой и большого количества забитых мячей зрители не увидят.