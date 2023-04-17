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«АЗ Алкмар» -«Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 11:22
«АЗ Алкмар» -«Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «АЗ Алкмар» -«Андерлехт», который состоится 20 апреля 2023 года

«АЗ Алкмар»

Клуб из Нидерландов на прошлом этапе прошел «Лацио», но в первом матче с «Андерлехтом» не сумел ничего противопоставить сопернику в Бельгии. Теперь «АЗ Алкмар» рассчитывает на домашний поединок, где и попытается отыграть два пропущенных мяча на выезде. В чемпионате коллектив идет на четвертом месте с 57 баллами и отстает от ближайшего соперника на целых пять пунктов.

16 апреля «АЗ Алкмар» обыграл на выезде «Фортуну» (3:0) в чемпионате Нидерландов, а в Лиге Конференций уступил «Андерлехту» (0:2).

«Андерлехт»

«Андерлехт» уже давно не является главной движущей силой в Бельгии, однако в этом сезоне команде удалось добраться до поздних стадий еврокубков, что может дать толчок к будущим достижением и возвращению статус гранда в Бельгии. Тем не менее, гостям рано расслабляться и несмотря на преимущество в два мяча, следует отыграть в ответной встрече максимально аккуратно и надежно.

16 апреля «Андрлехт» крупно проиграл на выезде «Генку» в чемпионате Бельгии, а 13 апреля одолел на своем поле «АЗ Алкмар» (2:0) в Лиге Конференций.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «АЗ Алкмар» – 1.73
  • Ничья – 3.8
  • Победит «Андерлехт» – 4.8

Статистика

  • Семь из десяти последних матчей «Андерлехта» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «АЗ Алкмар» проиграл только один матч из десяти последних в основное время на своем стадионе
  • «АЗ Алкмар» выиграл три из пяти последних матчей у «Андерлехта» при одном поражении
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что игра будет максимально закрытой и большого количества забитых мячей зрители не увидят.

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