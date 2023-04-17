«Ницца» -«Базель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 15:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Конференций «Ницца» -«Базель», который состоится 20 апреля 2023 года

«Ницца»

«Ницца» провела неплохой матч в Швейцарии, но не смогла победить. Теперь у команды есть хорошая возможность одержать победу с любым счетом и пробиться в полуфинал. Тем не менее, соперник недооценивать нельзя и тренерский штаб наверняка качественно подготовит команду к ответной встрече. В чемпионате Франции коллектив идет на девятом месте с 45 очками и отстает от ближайшего соперника на два пункта.

16 апреля «Ницца» минимально проиграла на выезде «Бресту» (0:1), а 13 числа разошлась миром с «Базелем» в Лиге Конференций (2:2).

«Базель»

«Базель» не был фаворитом в первом матче, но смог создать проблему своему сопернику из Лиги 1 и учитывая отмену правила выездного гола, имеет довольно неплохие шансы побороться на выезде за выход в полуфинал. В чемпионате Швейцарии команда выступает крайне неудачно и идет только на шестом месте с 36 баллами. Предстоящий поединок будет напряженным и наверняка сохранит интригу до последних минут.

16 апреля «Базель» сыграл вничью с «Янг Бойз» в чемпионате (1:1), а в Лиге Конференций сыграл вничью с «Ниццей» в Лиге Конференций (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ницца» – 1.5

Ничья – 4.3

Победит «Базель» – 6.6

Статистика

«Ницца» не может выиграть уже пять поединков подряд во всех турнирах

«Базель» выиграл только два выездных матча в основное время из последних десяти

Четыре последних матча «Базеля» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Команда обе забивали в первой встрече, что даст им дополнительную уверенность в атаке. Прогнозируем, что ни один коллектив не уйдет с поля без забитого мяча.