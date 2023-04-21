«Салернитана» -«Сассуоло» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Салернитана» -«Сассуоло», который состоится 22 апреля 2023 года

«Салернитана»

«Салернитана» последние матчи играют исключительно вничью и имеют небольшой запас перед зоной вылета. Команда занимает 15 место с 30 пунктами, что на семь очков больше, чем у «Вероны», которая идет на 18 позиции. В домашнем матче с «Сассуоло» хозяевам важно, как минимум не проиграть, а победа еще сильнее упрочнит их позиции. Матч обещает быть интересным, хоть и не имеет яркой вывески.

16 апреля «Салернитана» сыграла вничью с «Торино» (1:1), а седьмого числа с тем же счетом поделила очки с «Интером» (1:1).

«Сассуоло»

«Сассуоло» редко проигрывает в чемпионате Италии и в последних матчах сделал существенный рывок в турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает уже 10 место с 40 баллами и опережает ближайшего конкурента всего на один балл. В предстоящей выездной встрече с «Салернитаной», гости постараются добыть максимальное количество очков и не дать соперникам обойти себя.

16 апреля «Сассуоло» обыграл на своем поле «Ювентус» в рамках Серии А, а восьмого числа уступил на выезде «Вероне» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Салернитана» – 3.1

Ничья – 3.55

Победит «Сассуоло» – 2.25

Статистика

Шесть последних матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом

«Сассуоло» проиграл лишь два матча из десяти последних

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Салернитаной»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что матч будет одним из самых интересных в этот игровой день, а команды порадуют зрителей забитыми мячами.