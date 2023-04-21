«Химки» -«Торпедо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Химки» -«Торпедо» Москва, который состоится 22 апреля 2023 года

«Химки»

Подмосковный клуб смог набрать лишь одно очков в пяти последних турах чемпионата России и закономерно прозябает на дне турнирной таблицы. «Химки» занимают предпоследнее место с набранными 14 баллами, и чтобы подняться хотя бы в зону переходных матчей, им необходимо отыграть четыре пункта. В матче с «Торпедо» у хозяев будет очень хорошая возможность одержать победу и набрать важные баллы.

15 апреля «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), а девятого числа без шансов уступили на выезде ЦСКА (0:3).

«Торпедо»

Московское «Торпедо» пытается набирать очки, однако все еще остаются на последнем месте. Тем не менее, положение команды с 13 баллами в активе уже не выглядит так безнадежно. Отставание от 14 места составляет пять пунктов, и чтобы сделать один шаг к улучшению своей ситуации, коллективу необходимо обыгрывать обязательно прямого конкурента в предстоящей встрече.

15 апреля «Торпедо» минимально уступил московскому «Спартаку» (1:2), а восьмого числа на своем поле одолел «Факел» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Химки» – 2.3

Ничья – 3.45

Победит «Торпедо» – 3.1

Статистика

«Химки» проиграли семь из десяти последних матчей при трех ничьих

«Торпедо» выиграл лишь два матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

«Химки» выиграли две последние встречи с московский «Торпедо»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Торпедо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.1. Гости не выглядят так безнадежно на этом отрезке сезона как «Химки», и вполне могут добиться победы, набрав бесценные три балла в данной ситуации.