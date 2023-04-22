«Борнмут» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Вест Хэм», который состоится 23 апреля 2023 года
«Борнмут»
«Вишни» из Борнмута в чемпионате Англии занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. «Чёрно-красные» на своём поле уступили в сухую «Брайтону», пропустив пару голов. В позапрошлом туре с минимальным счётом в Лестере «Боском» одержал победу с минимальным счётом над «лисами». Гол Филипа Биллинга под конец первого тайма принёс победу своей команде.
На прошлых выходных со счётом 3:2 в гостях «Борнмут» взял верх над «Тоттенхэмом».
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» находятся на одну строчку ниже «чёрно-красных» в турнирной таблице чемпионата. В четырёх матчах к ряду «железные» не уступают своим оппонентам. В матче 30-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде с минимальным счётом одержал победу над «Фулхэмом». «Молотобойцам» помог выиграть полузащитник «дачников» Харрисон Рид, который неудачно подставился под удар и мяч залетел в сетку его ворот. С общим счётом 5:2 по сумме двух матчей «железные» выиграли у «Гента» в четвертьфинале Кубка конференций УЕФА.
В прошлом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» раскатал ничью с «Арсеналом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Борнмут» – 2.85
- Ничья – 3.25
- Победит «Вест Хэм» – 2.60
- Победит «Вест Хэм» с форой -1 – 4.10
- Обе забьют — нет – 2.00
- Обе забьют — да – 1.84
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73
Статистика
- Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три футбольных встречи из пяти крайних
- В трёх поединках из пяти последних «Борнмут» выиграл
- «Вест Хэм» одержал победы в двух матчах за аналогичный период.
Прогноз
В своих крайних матчах команды забили немало голов и их очные встречи также отличаются результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.11.