«Борнмут» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Борнмут» – «Вест Хэм», который состоится 23 апреля 2023 года

«Борнмут»

«Вишни» из Борнмута в чемпионате Англии занимают четырнадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей команды. «Чёрно-красные» на своём поле уступили в сухую «Брайтону», пропустив пару голов. В позапрошлом туре с минимальным счётом в Лестере «Боском» одержал победу с минимальным счётом над «лисами». Гол Филипа Биллинга под конец первого тайма принёс победу своей команде.

На прошлых выходных со счётом 3:2 в гостях «Борнмут» взял верх над «Тоттенхэмом».

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» находятся на одну строчку ниже «чёрно-красных» в турнирной таблице чемпионата. В четырёх матчах к ряду «железные» не уступают своим оппонентам. В матче 30-го тура Премьер-лиги «Вест Хэм» на выезде с минимальным счётом одержал победу над «Фулхэмом». «Молотобойцам» помог выиграть полузащитник «дачников» Харрисон Рид, который неудачно подставился под удар и мяч залетел в сетку его ворот. С общим счётом 5:2 по сумме двух матчей «железные» выиграли у «Гента» в четвертьфинале Кубка конференций УЕФА .

В прошлом туре чемпионата Англии «Вест Хэм» раскатал ничью с «Арсеналом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.85

Ничья – 3.25

Победит «Вест Хэм» – 2.60

Победит «Вест Хэм» с форой -1 – 4.10

Обе забьют — нет – 2.00

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.11

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.73

Статистика

Исходом тотал больше 3.5 голов за матч завершились три футбольных встречи из пяти крайних

В трёх поединках из пяти последних «Борнмут» выиграл

«Вест Хэм» одержал победы в двух матчах за аналогичный период.

Прогноз

В своих крайних матчах команды забили немало голов и их очные встречи также отличаются результативностью. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 2.11.