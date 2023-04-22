«Ньюкасл» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Тоттенхэм», который состоится 23 апреля 2023 года
«Ньюкасл»
«Сороки» в чемпионате Англии занимают четвёртое место на текущий момент. До поражения в прошлом туре Премьер-лиги выигрышная серия «джорди» состояла из пяти матчей подряд. «Ньюкасл Юнайтед» обыграл дома «красных дьяволов» из Манчестера в матче 29-го тура Премьер-лиги (2:0). «Молотобойцев» команда из Ньюкасла выиграла в гостях с большим счётом (5:1). С разницей в один мяч «сороки» в Брентфорде взяли верх над местными «пчёлами».
Со счётом 3:0 в матче прошлого тура «Астон Вилла» одержала победу над «чёрно-белыми».
«Тоттенхэм»
«Шпоры» в Премьер-лиге на данный момент находятся на одну строчку ниже «Ньюкасла». Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «лилово-белых». Вничью завершилась игра 28-го тура чемпионата Англии со «святыми» в Саутгемптоне (3:3). Миром разошлись «шпоры» в гостях с «ирисками» из Ливерпуля. Победу одержал «Тоттенхэм» над «Брайтоном» в позапрошлом туре чемпионата Англии.
Со счётом 2:3 дома «лилово-белые» уступили «Борнмуту» на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл» – 1.87
- Ничья – 3.75
- Победит «Тоттенхэм» – 4.20
- Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 3.10
- Обе забьют — нет – 2.11
- Обе забьют — да – 1.77
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.84
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.01
Статистика
- Четыре очных встречи команд к ряду завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч
- Одно поражение потерпели «сороки» в пяти матчах за последнее время
- Также в одном поединке из пяти крайних уступили «шпоры».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает на победу «Ньюкасла» коэффициент 1.86. В матче первого круга чемпионата «чёрно-белые» выиграли у «Тоттенхэма» в гостях. В предстоящем матче с минимальной разницей, но «сороки» одержат победу над «шпорами».