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«Брага» — «Насьональ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:55
«Брага» — «Насьональ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Брага» — «Насьональ», который состоится 25 апреля 2023 года

«Брага»

«Брага» проводит хороший сезон за исключением раннего вылета из еврокубков. Тем не менее, коллектив играет в полуфинале кубка Португалии и имеет огромные шансы на выход в финал, ведь первая встреча с «Насьоналем» завершилась разгромом (5:0). В ответной игре хозяева должны провести спокойные 90 минут на футбольном поле и без особых проблем готовится к главному поединку турнира.

21 апреля «Брага» минимально обыграла на выезде «Каса Пиа» (1:0), а 16 числа с тем же счетом одолела «Жил Висенте» уже на своем стадионе (1:0).

«Насьональ»

Для «Насьоналя» полуфинал кубка Португалии является хорошим достижением, но в его первом матче коллективу не оставили шансов. Разумеется, никто не верит в проход гостей, однако в таком поединке у тренерского штаба есть возможности проверить свои наработки и дать время игрокам, которые получают меньше игрового времени. Во втором дивизионе Португалии команда занимает 15 место с 29 очками и находится в двух баллах от зоны вылета.

21 апреля «Насьональ» разошелся миром с «Фейренси» на своем поле (1:1), а 16 числа проиграл на выезде «Пенафиелу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брага» – 1.15
  • Ничья – 7.8
  • Победит «Насьональ» – 18

Статистика

  • «Брага» выиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Насьональ» одержал лишь две победы в основное время из десяти последних выездных встреч
  • «Брага» выиграла восемь последних матчей подряд у «Насьоналя»
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Хозяева гораздо сильнее своего оппонента, поэтому даже после разгромной победы на выезде, сможет одержать крупную победу уже на своем поле.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:51
Фаворит игры Брага, так что можно поставить П1 + Тб 2,5
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