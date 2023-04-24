«Брага» — «Насьональ» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1682319320

сегодня, 09:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Брага» — «Насьональ», который состоится 25 апреля 2023 года

«Брага»

«Брага» проводит хороший сезон за исключением раннего вылета из еврокубков. Тем не менее, коллектив играет в полуфинале кубка Португалии и имеет огромные шансы на выход в финал, ведь первая встреча с «Насьоналем» завершилась разгромом (5:0). В ответной игре хозяева должны провести спокойные 90 минут на футбольном поле и без особых проблем готовится к главному поединку турнира.

21 апреля «Брага» минимально обыграла на выезде «Каса Пиа» (1:0), а 16 числа с тем же счетом одолела «Жил Висенте» уже на своем стадионе (1:0).

«Насьональ»

Для «Насьоналя» полуфинал кубка Португалии является хорошим достижением, но в его первом матче коллективу не оставили шансов. Разумеется, никто не верит в проход гостей, однако в таком поединке у тренерского штаба есть возможности проверить свои наработки и дать время игрокам, которые получают меньше игрового времени. Во втором дивизионе Португалии команда занимает 15 место с 29 очками и находится в двух баллах от зоны вылета.

21 апреля «Насьональ» разошелся миром с «Фейренси» на своем поле (1:1), а 16 числа проиграл на выезде «Пенафиелу» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брага» – 1.15

Ничья – 7.8

Победит «Насьональ» – 18

Статистика

«Брага» выиграла семь из восьми последних матчей во всех турнирах

«Насьональ» одержал лишь две победы в основное время из десяти последних выездных встреч

«Брага» выиграла восемь последних матчей подряд у «Насьоналя»

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Браги» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Хозяева гораздо сильнее своего оппонента, поэтому даже после разгромной победы на выезде, сможет одержать крупную победу уже на своем поле.