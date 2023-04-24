«Фамаликан» — «Порту» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Фамаликан» — «Порту», который состоится 26 апреля 2023 года

«Фамаликан»

Попадание в полуфинал кубка Португалии для «Фамаликана» является большим достижением, а противостоять в нем команде будет один из самых титулованных клубов страны – «Порту». В первом матче хозяева постараются показать свои максимальные способности и добиться приемлемого результата, так как на выезде будет в разы тяжелее. Плюсом для «Фамаликана» также будет отсутствие давления «за результат» в отличие от «Порту».

22 апреля «Фамаликан» обыграл на своем поле «Маритиму» в чемпионате (3:2), а 14 числа команда одолела и «Виторию» Гимараеш (2:1).

«Порту»

«Порту» продолжает погоню за «Бенфикой» в чемпионате, ведь за шесть туров до окончания проигрывает ей всего четыре пункта. Тем не менее, для клуба кубок Португалии является еще одной возможностью взять трофей в этом сезоне, в случае неудачи в чемпионате. Гостям следует серьезно отнестись к сопернику и постараться в первом поединке обзавестись преимуществом, которое можно будет превратить в путевку в финал уже на своем поле.

22 апреля «Порту» обыграл на выезде «Пасуш де Ферейра» (2:0), а 15 числа на своем поле одолел «Санта Клару» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фамаликан» – 7.3

Ничья – 4.4

Победит «Порту» – 1.45

Статистика

«Фамаликан» одержал семь побед в десяти последних матчах во всех турнирах

«Порту» не знает поражений уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Порту» выиграл пять последних встреч с «Фамаликаном»

Шесть последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на исход «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Обе команды находятся в хорошей форме и в личных встречах часто обмениваются голами. Прогнозируем, что и в этот раз команды не уйдут с поля без голов.