«Бетис» – «Реал Сосьедад»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Бетис» – «Реал Сосьедад», который состоится 25 апреля 2023 года

«Бетис»

«Бетикос» в чемпионате Испании на текущий момент входит в пятёрку самых сильных команд Примеры. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «зелёно-белых». На своём поле команда потерпела поражение от «Кадиса» в 28-ом туре Ла Лиги. С тридцать восьмой минуты матча «Бетис» играл в меньшинстве, а во второй половине встречи «гелиополитов» осталось и вовсе девять футболистов на поле. С разницей в пару мячей «зелёно-белые» взяли верх над «Эспаньолом».

В прошлом туре со счётом 2:3 «Бетис» на выезде уступил «Осасуне».

«Реал Сосьедад»

В чемпионате Испании «Реал Сосьедад» находится на одну строчку выше «Бетиса» в турнирной таблице Ла Лиги. Рассмотрим недавние матчи «королевских» за последнее время. В 28-ом туре чемпионата Испании «бело-голубые» дома обыграли «Хетафе». В Бильбао «Реал Сосьедад» в матче позапрошлого тура проиграл местным «баскам» (0:2). Дублем за «львов» отметился нападающий Иньяки Уильямс.

22 апреля «бело-голубые» со счётом 2:1 одержали победу над «Райо Вальекано».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бетис» – 3.10

Ничья – 3.35

Победит «Реал Сосьедад» – 2.40

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1 – 3.70

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 2.01

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Четыре крайних очных встречи команд завершились следующим исходом: обе забьют – нет

Из пяти последних матчей «Бетис» проиграл в трёх

«Реал Сосьедад» уступил в двух поединках из пяти крайних.

Прогноз

В четырёх последних личных матчах «королевский» не сумел забить в ворота «гелиополитов» ни одного гола. Компания Pinnacle предлагает на победу «Бетиса» коэффициент 3.10.