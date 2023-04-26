«Монако» — «Монпелье» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Монпелье», который состоится 30 апреля 2023 года

«Монако»

Поражение в последнем туре значительно сократило шансы «Монако» на попадание в первую тройку турнирной таблицы. На данный момент в активе клуба 61 балл, а отставание от ближайшего соперника составляет пять очков. В предстоящей встрече с «Монпелье» гостей устроит только победный результат, который оставит клуб в борьбе за квалификацию Лиги чемпионов.

22 апреля «Монако» крупно проиграл «Лансу» (0:3), а 16 числа на своем поле обыграл «Лорьян» (3:1).

«Монпелье»

«Монпелье» показывает средние результаты в чемпионате Франции, но понижение в классе коллективу не угрожает. На данный момент он занимает 13 место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В матче с мотивированным «Монако» хозяевам будет довольно сложно побороться за очки, но при хорошей грамотной обороне, они смогут создать проблемы сопернику из группы лидеров.

23 апреля «Монпелье» обыграл на своем поле «Ланс» (1:0), а ранее уступил на выезде «Лиллю» (1:2), ведя в счете.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Монако» – 1.5

Ничья – 4.6

Победит «Монпелье» – 5.9

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Монпелье» завершились исходом «обе забьют»

«Монако» проиграл только два матча из десяти последних поединков

«Монако» выиграл три из пяти последних матчей с «Монпелье» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Монако», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команда играет на своем поле и очень мотивирована на победу. Предполагаем, что у гостей крайне мало шансов набрать очки в этой игре.