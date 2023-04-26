«Челси» нашёл очередного тренера. Его первая задача – стать киллером

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вчера, 21:21

Почеттино выбьет из заявки много фамилий.

Безумные покупки Боэли привели к ситуации, когда у «Челси» нет основного состава, которым можно гордиться. Впервые за годы сильные футболисты сомневаются, хочется ли им представлять синий лондонский клуб. Также в заявке люди, с которыми точно расстанутся. Разберемся в каждом из самых интересных случаев, ведь на кону судьба одного из самых богатых клубов. Говорят, что Почеттино обсуждает последние детали контракта с «Челси», возвращается в Лондон. И первая его задача – отстрел лишних фамилий в заявке.

Мэйсон Маунт

Лэмпард обтекаемо ответил на вопрос о будущем Маунта. Мол, решать футболисту и клубу, Фрэнк мимо проходил. Но у хавбека заканчивается через год контракт, он не подписывает новое соглашение. Значит, «Арсенал» и «Ливерпуль» присматриваются к молодому полузащитнику. «Синие» сделают выбор в ближайшие недели. Многое зависит от схемы, которую выберет Почеттино.

Хаким Зиеш

В январе ушел в ПСЖ , но проблемы с документами и сроками их подачи сорвали сделку. Зиеш расстроился. И поскольку вряд ли Почеттино видит его в основе, то покинет лондонский клуб. Варианты есть не только за пределами АПЛ , но в целом подписание марокканца с характером себя не оправдало. Магический футбол, как в «Аяксе», в Англии Хаким не показал.

Калиду Кулибали

Непростые отрезки не значат, что Кулибали не входит в планы нового тренера. Но пока не ушли Силва и Аспиликуэта, а также не реализовали потенциал более молодые новички, Калиду лишний в основе. Особенно если в «Наполи» готовы забрать его обратно. Не исключено, что отсутствие Кулибали стоило Спаллетти попадания в финал ЛЧ – оборона «Наполи» не справилась с «Миланом» без многолетнего лидера.

Матео Ковачич

Поскольку сразу несколько хавбеков могут покинуть «Манчестер Сити» — Бернарду и Гюндоган, а «горожане» перешли на схему «3-2-4-1», то допускаем интерес к хорвату со стороны Гвардиолы. Он слышал байку, что Лигу чемпионов выиграют только те, у кого хорват в заявке? А если серьезно, то Ковачич сам может инициировать расставание, пока не постарел и легко найдет себе клуб с путевкой в его любимую Лигу чемпионов.

Кристиан Пулишич

Уходит давно, но пока не получилось найти новый клуб. У Кристиана были травмы, он играл нестабильно. Как один из инсайдов не подходит, ведь по слухам Почеттино видит в Мудрике футболиста в стиле Сона, который будет закрывать позиции в центре атаки и на фланге, а вот Пулишич в планы Маурисио не входит. У хорватского американца год по контракту. Надо отпустить, чтобы не ушел бесплатно.

Конор Галлахер

Полузащитник, которого некоторые фанаты хотели бы оставить. При этом все понимают, что если резко собирать основу для штурма топ-4, то Галлахер за ее пределами. Хочется ли ему сидеть на скамейке? Вряд ли, поэтому «Ньюкасл» и «Вест Хэм» заинтересовались, ведь у них найдется место в центре полузащиты. Возможен вариант с арендой на год.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Подписывали, поскольку в команде был Тухель. Убрали, ведь дисциплина не была сильной стороной Обамеянга. Короткий яркий отрезок всегда выдаст, но как постоянная ставка на целый сезон – ошибка. Пьер-Эмерик может вернуться на лавку в «Барселоне», где в основе Левандовски. Самым умным вариантом станет расставание с «Челси».

Трево Чалоба

Молодой защитник будет не первым выбором на своей позиции. Зачем портить карьеру Трево, если можно расстаться на время? Аренда кажется логичным решением, поскольку у парня шестилетний контракт. За трансфер Чалоба не заплатят много денег. И хотя он немножко устал от аренд, ведь уходил даже на молодежном уровне, вряд ли Почеттино будет строить вокруг Трево защитную линию.

Денис Закариа

Пример того, как клуб, где и так много футболистов, причем за большие деньги, зачем-то заключает арендное соглашение с парнем, который ему не нужен. Вопрос к агентам Закарии, кого он должен был вытеснить из основы? Понятно, что Энцо Фернандес приехал лишь зимой, но в заявке были Жоржиньо и Ковачич, никто не знал, насколько вылетел Канте. Денису не стоило перебираться в «Челси».

Эдуар Менди

Возможно, «Челси» заменит сразу двух голкиперов – уйдет Менди и Кепа, приедет вратарь из Грузии. Но если Почеттино увидит в Кепе нового Льориса, или если испанца оставят как один из двух вариантов с новичком, то Менди уедет. Напомним, что у Эдуара был отрезок в карьере, когда получал социальную помощь, будучи безработным. Потом случился сказочный год с «Челси» — выиграл Лигу чемпионов. Но сбавил и теперь лучше подумать о молодом голкипере, который проведет много лет в основе, играя стабильнее, чем Кепа и Менди.

Сезар Аспиликуэта

Будут решать вопрос с Бакайоко, Хадсоном-Одои и Сарром. Для «Челси» эта тройка не так важна, как капитан команды. Сезар остался, а теперь может уйти, ведь у Почеттино свой взгляд на оборону команды. Джеймс сыграет справа, а Чилуэлл слева. В центре будут Бадьяшиль и Фофана. Зачем «Челси» держать испанца, если его и так оставили после уговоров? В этот раз могут разорвать контракт. Тогда Сезар уедет домой, как планировал.

Ромелу Лукаку