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Клопп высказался о будущем Карвальо в «Ливерпуле»

вчера, 17:26

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Фабио Карвальо покинет «красных».

Я бы хотел сперва обсудить все с парнями, лишь потом я готов говорить об этом. Пока что никакого решения нет. Могу сказать, что на этой неделе Фабио прекрасно проявил себя во время тренировок. Он особенный.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:26
с Карвальо непонятная ситуация: когда он выходил на поле, с учётом молодости, выглядел очень даже неплохо, гол забил, голевые передачи тоже есть, ему нужно было давать больше игровой практики
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:14
Похоже игроку дадут шанс проявить себя.
Гость
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