Клопп высказался о будущем Карвальо в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник покинет «красных».

Я бы хотел сперва обсудить все с парнями, лишь потом я готов говорить об этом. Пока что никакого решения нет. Могу сказать, что на этой неделе Фабио прекрасно проявил себя во время тренировок. Он особенный.