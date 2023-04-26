Клопп высказался о будущем Карвальо в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник Фабио Карвальо покинет «красных».
Я бы хотел сперва обсудить все с парнями, лишь потом я готов говорить об этом. Пока что никакого решения нет. Могу сказать, что на этой неделе Фабио прекрасно проявил себя во время тренировок. Он особенный.
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше
но в какой то момент его перестали ставить в состав, выпускать
непонятно там что-то...
а так вроде толковый, техничный молодой игрок, с перспективой роста если доверять ему больше