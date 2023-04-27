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ПСЖ — «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:02
«ПСЖ» — «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Лорьян», который состоится 30 апреля 2023 года

«ПСЖ»

Несмотря на то, что «ПСЖ» не может занести нынешний сезон себе в актив, вероятнее всего парижане все же станут в очередной раз чемпионами Франции. Команда лидирует в Лиге 1 с 75 баллами и опережает «Марсель» на восемь пунктов за несколько туров до окончания чемпионата. В предстоящей встрече победа сделает хозяев еще на шаг ближе к чемпионству, поэтому подопечные Галтье имеют достаточную мотивацию для достижения цели.

21 апреля «ПСЖ» добыл победу над аутсайдером «Анже» на выезде (2:1), а 15 числа обыграл на своем поле одного из прямых конкурентов «Ланс» (3:1).

«Лорьян»

«Лорьян» хорошо выглядел в первой половине сезона, но сейчас не может выиграть уже несколько матчей подряд и откровенно доигрывает последние туры. Команда располагается на 11 месте и ее безопасности ничего не угрожает, но результаты в последних турах очень слабые. В выездной встрече с чемпионом Франции очень мало веры в гостей, однако и в такой физической форме они могут преподнести сюрприз.

23 апреля «Лорьян» на своем поле уступил «Тулузе» (0:1), а 16 числа на выезде проиграл «Монако» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.19
  • Ничья – 7.5
  • Победит «Лорьян» – 13

Статистика

  • «ПСЖ» выиграл семь из десяти последних матчей при трех поражениях
  • «Лорьян» не может одержать победу на протяжении последних пяти поединков
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «ПСЖ» выиграл у «Лорьяна» три из пяти последних встреч

Прогноз

Поставить на тотал меньше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. «ПСЖ» находится не в лучших кондициях и много забивать они не станут в этой встрече. Прогнозируем нерезультативный поединок.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:09, ред.
Согласен, где то так, плюс-минус)
shlomo
shlomo
вчера в 12:07
Думаю, что Лорьян и чемпионам страны на чужом поле уступит с разницей минимум в два мяча. Поэтому спокойно беру фору (-1,5) на хозяев. 13 раз в текущем сезоне в рамках Лиги 1 данная ставка на ПСЖ уже заходила. Хозяева спокойно движутся к очередному дежурному чемпионству, а гости в последнее время сильно сдали. В предыдущей личной встрече соперников на "Парк де Пренс" Лорьян был разбит со счётом 1-5. Возможно в этот раз сильнейший клуб страны будет чуть лояльнее с гостями, но в два-три мяча обыгрывать их должен.
Гость
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