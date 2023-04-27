«ПСЖ» — «Лорьян»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 « ПСЖ » — «Лорьян», который состоится 30 апреля 2023 года

« ПСЖ »

Несмотря на то, что « ПСЖ » не может занести нынешний сезон себе в актив, вероятнее всего парижане все же станут в очередной раз чемпионами Франции. Команда лидирует в Лиге 1 с 75 баллами и опережает «Марсель» на восемь пунктов за несколько туров до окончания чемпионата. В предстоящей встрече победа сделает хозяев еще на шаг ближе к чемпионству, поэтому подопечные Галтье имеют достаточную мотивацию для достижения цели.

21 апреля « ПСЖ » добыл победу над аутсайдером «Анже» на выезде (2:1), а 15 числа обыграл на своем поле одного из прямых конкурентов «Ланс» (3:1).

«Лорьян»

«Лорьян» хорошо выглядел в первой половине сезона, но сейчас не может выиграть уже несколько матчей подряд и откровенно доигрывает последние туры. Команда располагается на 11 месте и ее безопасности ничего не угрожает, но результаты в последних турах очень слабые. В выездной встрече с чемпионом Франции очень мало веры в гостей, однако и в такой физической форме они могут преподнести сюрприз.

23 апреля «Лорьян» на своем поле уступил «Тулузе» (0:1), а 16 числа на выезде проиграл «Монако» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.19

» – 1.19 Ничья – 7.5

Победит «Лорьян» – 13

Статистика

« ПСЖ » выиграл семь из десяти последних матчей при трех поражениях

» выиграл семь из десяти последних матчей при трех поражениях «Лорьян» не может одержать победу на протяжении последних пяти поединков

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

« ПСЖ » выиграл у «Лорьяна» три из пяти последних встреч

Прогноз