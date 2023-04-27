«Кристал Пэлас» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Кристал Пэлас» – «Вест Хэм», который состоится 29 апреля 2023 года

«Кристал Пэлас»

«Стекольщики» в чемпионате Англии находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. До поражения в игре прошлого тура «Кристал Пэлас» не уступал в четырёх матчах к ряду. В сухую, поразив дважды ворота соперника, «орлы» взяли верх над «святыми» в Саутгемптоне. Нулевую ничью раскатал «Кристал Пэлас» с «синими» из Ливерпуля в матче 32-го тура Премьер-лиги.

25 апреля в Вулверхэмптоне «стекольщики» потерпели поражение от «волков» (0:2).

«Вест Хэм»

«Железные» в Премьер-лиге занимают четырнадцатое место, уступая три очка «стекольщикам». Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вест Хэма» за последнее время. С общим счётом 5:2 по сумме двух матчей «молотобойцы» обыграли «Гент» в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА . Забив четыре гола, «железные» в сухую обыграли «Борнмут» в матче позапрошлого тура чемпионата Англии.

Дома «Вест Хэм» проиграл со счётом 1:2 «Ливерпулю».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кристал Пэлас» – 2.70

Ничья – 3.20

Победит «Вест Хэм» – 2.80

Победит «Кристал Пэлас» с форой -1.5 – 5.45

Обе забьют — нет – 1.85

Обе забьют — да – 2.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

Четыре крайних очных встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч

В трёх поединках из пяти последних «орлы» взяли верх над своими оппонентами

Из пяти крайних матчей «молотобойцы» одержали две победы.

Прогноз

В данной паре непросто отдать предпочтение какой-то определённой команде. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.20. В данном футбольном поединке ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.