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«Брентфорд» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:54
«Брентфорд» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» – «Ноттингем Форест», который состоится 29 апреля 2023 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» за пять туров до окончания чемпионата занимают девятое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «красно-белых» за последнее время. В 31-ом туре Премьер-лиги на выезде «Брентфорд» в сухую, пропустив пару голов, потерпел поражение от «волков» из Вулверхэмптона. На прошлых выходных ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура чемпионата с «вилланами» из Бирмингема.

26 апреля «пчёлы» со счётом 0:2 проиграли лондонскому «Челси».

«Ноттингем Форест»

«Форест» в Премьер-лиге на текущий момент находится на семнадцатой строчке турнирной таблицы. До победы в матче прошлого тура почти три месяца «лесники» не выигрывали своих оппонентов. С одинаковым счётом 0:2 «ловкие деревья» проиграли «Астон Вилле» и «МЮ». В матче позапрошлого тура чемпионата «Ноттингем Форест» с разницей в один гол уступил в гостях «Ливерпулю» (2:3).

На своём поле в игре 33-го тура Премьер-лиги «Форест» наконец-то одержал долгожданную победу. Со счётом 3:1 «лесники» обыграли «Брайтон».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Брентфорд» – 1.67
  • Ничья – 3.95
  • Победит «Ноттингем Форест» – 5.40
  • Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 2.74
  • Обе забьют — нет – 1.88
  • Обе забьют — да – 1.96
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.95
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.89

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 2.5 голов за игру
  • В трёх матчах из пяти последних «Брентфорд» проиграл
  • «Форест» из пяти крайних поединков уступил своим соперникам в четырёх встречах.

Прогноз

С «пчёлами» в предстоящем матче «лесники» не справятся. Обыграть на выезде «Брентфорд» они не смогут, но и не уступят оппоненту. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.95.

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