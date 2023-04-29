«РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Хоффенхайм», который состоится 29 апреля 2023 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» из Лейпцига в турнирной таблице Бундеслиги входят в пятёрку самых сильных команд. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды. В гостях с минимальным счётом «РБ Лейпциг» выиграл «Герту» в игре 27-го тура чемпионата. С разницей в один мяч «красные» одержали победу над «Аугсбургом» в позапрошлом туре Бундеслиги.

На прошлых выходных со счётом 0:2 «красные быки» в гостях проиграли «фармацевтам» из Леверкузена.

«Хоффенхайм»

В турнирной таблице чемпионата Германии «сине-белые» занимают четырнадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «Хоффенхайма» за последнее время. Дома в сухую, поразив дважды ворота соперника, «горняки» обыграли «Шальке» в матче 27-го тура Бундеслиги. В Мюнхене «деревенские» раскатали ничью с «баварцами» (1:1). Крамарич сравнял счёт во второй половине матча.

«Козлам» из Кёльна со счётом 1:3 проиграли «сине-белые» в игре прошлого тура чемпионата Германии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.44

Ничья – 5.00

Победит «Хоффенхайм» – 6.80

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.13

Обе забьют — нет – 2.09

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.56

Статистика

Два поражения потерпели «красные быки» в пяти крайних футбольных поединках

В одной игре из пяти последних «деревенские» уступили

Три крайних очных встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за матч.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает на победу «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола коэффициент 2.13. В предстоящем матче «красные быки» одержат уверенную победу над «деревенскими».