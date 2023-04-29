«Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Штутгарт» – «Боруссия» Мёнхенгладбах, который состоится 29 апреля 2023 года

«Штутгарт»

В чемпионате Германии «швабы» на текущий момент занимают шестнадцатое место. Ознакомимся с недавними матчами «Штутгарта», чтобы оценить шансы команды на успех в будущей игре с «жеребятами» из Мёнхенгладбаха. В четырёх своих крайних поединках «швабы» не уступают своим соперникам. В Бохуме с разницей в один мяч «красно-белые» обыграли «несгибаемых» в матче 27-го тура Бундеслиги. Ничейным исходом завершилась игра позапрошлого тура с дортмундской «Боруссией» (3:3).

21 апреля «Штутгарт» разошёлся миром с «Аугсбургом» (1:1).

«Боруссия» Мёнхенгладбах

«Жеребята» в Бундеслиге находятся на десятой строчке турнирной таблицы. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Боруссии» за последнее время. На своём поле «Гладбах» одержал победу над «Вольфсбургом» в игре 27-го тура. Ничью раскатали «жеребята» с «орлами» во Франкфурте (1:1). «Боруссия» первой открыла счёт в матче, но не удержала преимущество.

На прошлых выходных «чёрно-бело-зелёные» на своём поле с минимальным счётом потерпели поражение от «железных» из Берлина.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Штутгарт» – 1.84

Ничья – 3.95

Победит «Боруссия» Мёнхенгладбах – 4.10

Победит «Штутгарт» с форой -1.5 – 3.00

Обе забьют — нет – 2.23

Обе забьют — да – 1.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.19

Статистика

В двух матчах из пяти последних «швабы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «жеребята» одержали одну победу

Исходом тотал больше 2.5 голов за игру завершились четыре личных матча из пяти крайних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.84 на победу «Штутгарта». На своём поле «швабам» уже доводилось обыгрывать «жеребят». Не без труда, но «Штутгарт» одержит победу в предстоящем футбольном поединке.