«Гранада» – «Эйбар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды чемпионата Испании «Гранада» – «Эйбар», который состоится 30 апреля 2023 года

«Гранада»

«Насриды» в турнирной таблице входят на данный момент в тройку самых сильных команд Сегунды. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Гранады» за последнее время. С минимальным счётом в матче 35-го тура «Грана» уступила «Сарагосе». С разницей в один мяч «Насриды» обыграли команду «Лас-Пальмас» в игре позапрошлого тура Сегунды.

На прошлых выходных «Гранада» с минимальным счётом проиграла «Расингу».

«Эйбар»

В Сегунде «Эйбар» за пять туров до окончания текущего сезона возглавляет турнирную таблицу. Вспомним недавние матчи «оружейников», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Гранадой». Несмотря на то, что «Эйбар» занимает первое место, «оружейники» не выигрывают своих соперников в пяти играх к ряду. С одинаковым счётом 1:1 вничью завершились игры с командами «Овьедо» и «Леванте». На выезде «Эйбар» уступил со счётом 1:3 «Альбасете».

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура с «Сарагосой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гранада» – 2.17

Ничья – 3.15

Победит «Эйбар» – 3.55

Победит «Гранада» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.67

Обе забьют — да – 2.12

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.51

Статистика

Четыре очных матча команд из пяти последних закончились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В трёх футбольных поединках из десяти крайних «Гранада» уступила

Только в оном матче «Эйбар» потерпел поражение.

Прогноз

Обе команды находятся в неплохой форме, и отдать предпочтение какой-либо одной из них непросто. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент 2.45.