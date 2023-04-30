«Севилья» – «Жирона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры чемпионата Испании «Севилья» – «Жирона», который состоится 1 мая 2023 года

«Севилья»

«Севильцы» в чемпионате Испании на сегодняшний день занимают одиннадцатое место. Ознакомимся с результатами нескольких матчей «нервионцев», чтобы спрогнозировать возможный исход встречи «красно-белых» с «жирондинцами». Беспроигрышная серия «Севильи» длится семь матчей подряд. С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «севильцы» сумели обыграть в четвертьфинале Лиги Европы мадридский «Реал». С разницей в один гол «красно-белые» взяли верх над «Вильярреалом».

На выезде в матче прошлого тура с минимальным счётом «Севилья» обыграла «львов» из Бильбао.

«Жирона»

«Жирондинцы» находятся на одну строчку выше «севильцев» в турнирной таблице Ла Лиги. За последний месяц «Жирона» только один раз огорчила своих болельщиков поражением. Рассмотрим недавние игры с участием «жирондинцев». Забив пару мячей, в сухую команда Мичела одержала победу над «Эльче». С минимальным счётом на выезде «жирондинцы» уступили «Вальядолиду».

25 апреля на своём поле «Жирона» взяла верх над мадридским «Реалом» со счётом 4:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.02

Ничья – 3.55

Победит «Жирона» – 3.80

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 3.45

Обе забьют — нет – 2.08

Обе забьют — да – 1.78

Тотал голов больше 2.5 – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Пять личных матчей команд из шести закончились следующим исходом: тотал меньше 2.5 голов за игру

В двух поединках из десяти последних «севильцы» уступили своим соперникам

За тот же период «жирондинцы» проиграли в трёх встречах.

Прогноз

После победы над «Реалом» команда из Жироны не позволит себе уступить в предстоящем матче. «Севильцы» также находятся в неплохой форме и не проиграют. Компания Pinnacle предлагает на ничью коэффициент 3.55.