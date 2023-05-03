«Тед Лассо» в реальной жизни. Голливудские актёры оживили валлийский клуб из пятой лиги

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вчера, 14:28

О «Рексхэме» знает весь футбольный мир.

Рейнольдс и МакЭлхенни — грамотные управляющие

Когда Роб и его друг Райан решили выкупить «Рексхэм», то прекрасно понимали, что они как Тед Лассо из реальной жизни. Два комедийных актера не разбираются в футболе. Но МакЭлхенни не просто смешной подтянутый дядька из известного сериала «Всегда солнечно в Филадельфии», но и один из создателей шоу. А Рейнольдс не просто хорошо заработал на «Дэдпуле», который в РПЛ ассоциируется с разговорчивым ветераном, но и является приличным организатором – продюсером.

Поэтому, когда МакЭлхенни спрашивают, нравится ли актерам быть владельцами «Рексхэма», то Роб находит правильные слова, как подобает пишущему сценарии человеку:

Слово «владелец» применительно к футбольному клубу для меня не имеет смысла. Как я – американец, родившийся в 1977 году в Филадельфии, могу владеть футбольным клубом, который появился на свет в конце девятнадцатого века в Уэльсе? Думаю, мы с Райаном – служащие клуба. Председателем правления мне нравится быть гораздо больше, чем совладельцем. Клуб принадлежит городу. Наша работа – обеспечить процветание. Клуб должен быть успешным, даже когда мы уйдем, и придут другие управляющие.

Всем бы такой подход, в том числе, в РПЛ . Проще говоря, в футбольные дела актеры не лезут, а деньги находят. Приезжему миллионеру важно понять английский футбол как болельщику. Учитывая, что выход в Лигу 2 управляющие «Рексхэма» праздновали со слезами на глазах, у них получилось. Рейнольдсу и МакЭлхенни не приходится притворяться, будто им нравится футбол – а таким неудачно занимаются американские миллиардеры в Великобритании.

Они ничего толком не понимают, но своими глазами увидели силу футбола – насколько круто может быть закручен сюжет даже в пятом дивизионе.

Фостер, Маллин и Паркинсон покорили сердца фанатов

Десятилетие неудач позади благодаря двум актерам. Драка древних клубов «Рексхэма» и «Ноттс Каунти» за первое место в пятой лиге получилась невероятной. Такой сюжет нельзя перенести из жизни в художественный фильм, поскольку сценаристов обвинят в «киношности». Судите сами. 97-я минута решающего матча против прямого конкурента, счет 3:2 в пользу «Рексхэма», но назначают пенальти. Такой накал, словно речь о полуфинале Лиги чемпионов.

Бен Фостер – известный ветеран согласился возобновить карьеру ради «Рексхэма», взял пенальти. В результате команда Фила Паркинсона набрала 111 пунктов в 46 матчах. Проиграли всего трижды и вышли в Лигу 2, где у них тоже будут шансы. Там лидирует «Лейтон Ориент», а год назад клуб был на тринадцатом месте. Кроме Фостера, у «Рексхэма» есть 28-летний форвард Пол Маллин. В прошлом году забил 28 мячей, а теперь 39.

Радостные фанаты рванули на поле, когда стало ясно, что «Рексхэм» покидает пятый дивизион. О валлийцах снимают целый документальный сериал. Внимание позволило клубу выйти на МЮ и «Челси», с которыми сыграют летом в США на сборах. Сэр Алекс Фергюсон не снялся бы в рекламном ролике клуба из пятой английской лиги, но для Рейнольдса сделал исключение. Актеры знают, что делают, потому что ЧМ -2026 пройдет в Канаде, США и Мексике, футбол актуален для американского рынка.

У Роба и Райана нет денег, чтобы построить клуб АПЛ . Но у «Лутона» тоже нет таких средств, как у «Челси», что не мешает идти на третьем месте в Чемпионшипе и претендовать на выход в Английскую Премьер-Лигу. Понятно, что «Рексхэму» далеко до такого успеха, для начала надо из Лиги 2 перейти в Лигу 1, а потом выйти во второй по счету дивизион. Самые сложные матчи впереди, будет немало поражений. Но футболисты получают удовольствие, а управляющие отправили их в Лас-Вегас в награду за крутой сезон.

«Рексхэм» получил идеальных промоутеров в мире

Рейнольдса прекрасно знают, поэтому валлийский клуб получил необходимое для развития внимание. Бекхэм поздравил их с выходом в четвертый дивизион. Приличные футболисты, среди которых можно найти нового Варди, согласятся играть за «Рексхэм». Бэйл, конечно же, откажется играть за эту валлийскую команду. Но приглашение Гарета на гольф помогло клубу – будут спонсоры.

«Рексхэм» закроет свои долги в ближайший год. Можно строить планы, опираясь на известность совладельцев. Также их человечный подход – Рейнольдс нашел свои перчатки со съемок «Дэдпула» и подарил Фостеру на память, работает внутри коллектива. Метод как у бразильца Роналдо, который оказывает знаки внимания игрокам клубов, которыми управляет в Испании и Бразилии.

«Тед Лассо» стал главной комедией последних лет в США , где в футболе далеко не все разбираются, поскольку это добрый сериал. И когда скромный валлийский клуб переносит кино в жизнь – сказочный успех, так как 15 лет не играл в четвертой лиге, то становится главным Рексом в трясине. Трудно будет наращивать мощь, ведь для этого актерам придется прощаться с игроками и, вероятно, тренерами.

Но Рейнольдс не спешит. Даже если на подъем в АПЛ уйдет не пять лет, а двадцать, то у них есть верные фанаты. На трибунах меньше пустых мест, как в центральных играх РПЛ . И есть свежая увлеченность. Оригинальная черта любви в том, что она делает счастье неотличимым от несчастья. МакЭлхенни и Рейнольдс влюбляются в футбол на глазах у сотен телекамер, к которым давно привыкли.

В отличие от американцев, вроде Боэли, которые не умеют работать с публикой, эти ребята ответят на любой вопрос с юмором. Рейнольдс давно стал любимчиком в США вместе с женой Блейк Лайвли, так что «Рексхэму» с ним повезло. Пусть разговоры об АПЛ лишь мечты, но встречались клубы, которые строили с нуля. Очевидно, что «Рексхэму» нужна гениальная селекция для грандиозного успеха.

Но сказочный сезон показал всем, что два комедианта могут многое. Настолько увлеклись, что увидели вживую куда больше матчей, чем планировали изначально. Футбол – магическая штука, затягивает даже ребят из Ванкувера и Филадельфии.