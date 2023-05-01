Месси улетел в Саудовскую Аравию. Игрок недавно стал послом туризма страны

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вчера, 18:29

Нападающий ПСЖ прибыл в Саудовскую Аравию.

По информации Le Parisien, футболист улетел из Франции вскоре после матча 33-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Аргентинец отыграл все 90 минут.

Форвард является послом туризма Саудовской Аравии. Отмечается, что Лео пробудет на Ближнем Востоке несколько дней.