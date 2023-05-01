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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2022/2023

Месси улетел в Саудовскую Аравию. Игрок недавно стал послом туризма страны

вчера, 18:29

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прибыл в Саудовскую Аравию.

По информации Le Parisien, футболист улетел из Франции вскоре после матча 33-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Аргентинец отыграл все 90 минут.

Форвард является послом туризма Саудовской Аравии. Отмечается, что Лео пробудет на Ближнем Востоке несколько дней.

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Все комментарии
Agеnt 47
Agеnt 47
сегодня в 10:22
Недоигрок переходит в аль-хилял))))))
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:00
Вы верите ВСЕМУ, что пишут на заборе? Какой наивный. Помните инфу о приезде Месси в Барселону с 15-ю чемоданами? Так скажу вам по секрету, что это были чемоданы с вещами жены и детей, которых он перевёз в Барселону перед своим отъездом в Саудовскую Аравию.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:58
Чтобы обскакать клинического бессеребренника Роналду.Гонка амбиций,панимаш...
cska1948
cska1948
сегодня в 08:51
"...Отмечается, что Лео пробудет на Ближнем Востоке несколько дней."
-------------------------
Всё правильно. Жизненный уклад на Ближнем Востоке разительно отличается от европейского и вполне разумно к нему привыкать постепенно.
Gahi
Gahi
сегодня в 00:50
Усиленно будут продвигать Саудовскую Аравию стать хозяевами чемпионата мира.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 00:46
Месси расстроил хейтеров своей победой на ЧМ?))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:16
Зачем ему это, если деньги для него не важно?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:57
Да нафиг нужен нам футбол, коль есть турист и есть посол...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:21
Послом Барселоны уже не хочет быть?
Скоро в ОАЭ получит верительную грамоту и чек как минимум 400 млн...)
LaLYeN_00
LaLYeN_00 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 20:43, ред.
Да Рон позорится в команде которая за последние 6-7 лет всего лишь 1 раз брала лигу ,а предполагаемый клуб Месси аль хиляль за тот же срок брал 6 чемпионств ,и самое интересное что при переходе Месси ,люди будут говорить что это он поднял аль хиляль 🤦🏻‍♂️
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:24
Потихоньку привыкаем к мысли, что он скоро будет играть там, а самое главное, не будет позориться как Роналду, а наоборот, приведёт команду к чемпионству.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 20:22
Один турист,другой-посол...помилуйте,а где ФУТБОЛ???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:21
А наш Карлсончик обещал вернуться???
Ruslan Mereshkov
Ruslan Mereshkov
вчера в 19:57, ред.
Смысл нанимать несколько футболистов для продвижения своей страны ? хватит и одного . Зачем тратить деньги на право и на лево ? Роналду недостаточно ?
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:56
Уважаемый футболист и общественная работа на виду.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:54, ред.
Ну хоть теперь ясна причина проигрыша сборной Аргентины сборной Саудовской Аравии....на ЧМ....
Аргентинцы играли вдесятером...плюс посол...
Dauletbek
Dauletbek ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 19:39
После чемпионата мира, футбол стал не так интересен
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:26
Один посол, второй турыст... Таков нынче футбол... А-ха-ха-ха..
pomor45
pomor45
вчера в 19:21
Поехал Роналду навестить. Кристя тут же решил смотать удочки.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:01
Про футбол Месси похоже забыл, его интересует теперь другое.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:57
Бедная СА). Так и без Короля могут остаться).
sova147
sova147
вчера в 18:52
Может заодно посмотрит там футбол!
kwzwrpz95amq
kwzwrpz95amq
вчера в 18:51
Полетел Роналду добивать своим присутствием.
Elliada
Elliada
вчера в 18:45
Сейчас опять начнут говорить, что поехал контракт обсуждать, хотя написано, что поехал, как посол туризма.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:31
Возможно полетел обсуждать будущий контракт.
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