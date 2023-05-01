Месси улетел в Саудовскую Аравию. Игрок недавно стал послом туризма страны

Нападающий ПСЖ Лионель Месси прибыл в Саудовскую Аравию.
По информации Le Parisien, футболист улетел из Франции вскоре после матча 33-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3). Аргентинец отыграл все 90 минут.
Форвард является послом туризма Саудовской Аравии. Отмечается, что Лео пробудет на Ближнем Востоке несколько дней.
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Всё правильно. Жизненный уклад на Ближнем Востоке разительно отличается от европейского и вполне разумно к нему привыкать постепенно.
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Всё правильно. Жизненный уклад на Ближнем Востоке разительно отличается от европейского и вполне разумно к нему привыкать постепенно.
Скоро в ОАЭ получит верительную грамоту и чек как минимум 400 млн...)
Скоро в ОАЭ получит верительную грамоту и чек как минимум 400 млн...)
Аргентинцы играли вдесятером...плюс посол...
Аргентинцы играли вдесятером...плюс посол...