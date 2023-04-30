Над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером против владельцев «Ливерпуля»

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вчера, 21:25

Во время матча 34-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) над стадионом пролетел самолёт с баннером, на котором было написано « LFC -SOX-PENGUINS-SAME PROBLEMS FSG OUT» («Ливерпуль» — «Сокс» — «Пингвинз» — «одни и те же проблемы, FSG — уходите»).

Это акция протеста болельщиков «красных» против владельцев клуба — американской компании Fenway Sports Group, которой также принадлежит клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс». FSG владеет «Ливерпулем» с 2010 года.