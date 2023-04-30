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Над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером против владельцев «Ливерпуля»

вчера, 21:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Во время матча 34-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (4:3) над стадионом пролетел самолёт с баннером, на котором было написано «LFC-SOX-PENGUINS-SAME PROBLEMS FSG OUT» («Ливерпуль» — «Сокс» — «Пингвинз» — «одни и те же проблемы, FSG — уходите»).

Это акция протеста болельщиков «красных» против владельцев клуба — американской компании Fenway Sports Group, которой также принадлежит клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» и бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс». FSG владеет «Ливерпулем» с 2010 года.

Над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером против владельцев «Ливерпуля»Над «Энфилдом» пролетел самолёт с баннером против владельцев «Ливерпуля»

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 23:25
Почему я читаю эту новость про владельцев Ливерпуля, а не про владельцев Челси?
Я ни к тому, чтобы в ЛОндоне догоняли покорителей высот от ненависти к владельцам Красных, но, к тому что, если над небом Ливерпуля такое творится, то надо разнести Тауэр к ху9м собачьим и заставить продать дуболомного янки свой актив, экскурсии детям он тут водить вздумал понмаешь....
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:55, ред.
Байкал-38 02 января 2022 в 20:32,
Еще одним призером главного конкурса стал пользователь stanichnik как победитель в группе Заболотного.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297279

А как такое может быть, если я в последний день набрал 30300 очков против 16364 у stanichnik?
Я почему то просто исчез из рейтингов, хотя очки выигранные остались.
Разберитесь с данной ситуацией.

Даже своё обращение нашёл!!!

Кстати по иронии судьбы у меня тогда отобрали первое место в группе Заболотного и отдали stanichnik.

Сейчас у него повторяется история.
alexgurzan
alexgurzan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 21:49
Точно, вы правы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:38
Приветствую.
Я уже и подзабыл этот случай, спасибо, что напомнили.
Меня тогда лишили победы...
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:34
Приветствую.
А я вот помню такое, потому, что меня лишили такой победы.
Я решил подкопить очки и выиграть именно группу Заболотного.
Я её выиграл, но мне объяснили, что я не сделал в течении месяца ни одной ставки, значит это победа не считается.
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