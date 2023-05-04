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«Байер» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:49
«Байер» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Кёльн», который состоится 5 мая 2023 года

«Байер»

В турнирной таблице чемпионата Германии «фармацевты» на данный момент занимают шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «львов», чтобы спрогнозировать возможный исход матча с «козлами» из Кёльна. С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Байер» взял верх над «Юнионом» в четвертьфинале Лиги Европы. В позапрошлом туре в сухую, поразив дважды ворота соперника, «11 рабочих» обыграли «красных быков» из Лейпцига.

На прошлых выходных нулевую ничью «фармацевты» раскатали в Берлине с «железными».

«Кёльн»

«Козлы» в Бундеслиге находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура Бундеслиги с «карнавальниками». С разницей в пару мячей «Кёльн» в гостях обыграл «деревенских» из Хоффенхайма.

29 апреля «Кёльн» дома с минимальным счётом проиграл «Фрайбургу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1.66
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Кёльн» – 5.00
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.63
  • Обе забьют — нет – 2.12
  • Обе забьют — да – 1.73
  • Тотал голов больше 2.5 гола – 1.70
  • Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.16

Статистика

  • Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за матч
  • В семи поединках из десяти последних «львы» обыграли своих оппонентов
  • За аналогичный период «козлы» выиграли в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5 голов за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк Байер
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:33
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
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