«Байер» – «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» – «Кёльн», который состоится 5 мая 2023 года
«Байер»
В турнирной таблице чемпионата Германии «фармацевты» на данный момент занимают шестое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «львов», чтобы спрогнозировать возможный исход матча с «козлами» из Кёльна. С общим счётом 5:2 по сумме двух встреч «Байер» взял верх над «Юнионом» в четвертьфинале Лиги Европы. В позапрошлом туре в сухую, поразив дважды ворота соперника, «11 рабочих» обыграли «красных быков» из Лейпцига.
На прошлых выходных нулевую ничью «фармацевты» раскатали в Берлине с «железными».
«Кёльн»
«Козлы» в Бундеслиге находятся на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков «красно-белых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра 28-го тура Бундеслиги с «карнавальниками». С разницей в пару мячей «Кёльн» в гостях обыграл «деревенских» из Хоффенхайма.
29 апреля «Кёльн» дома с минимальным счётом проиграл «Фрайбургу».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.66
- Ничья – 4.20
- Победит «Кёльн» – 5.00
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.63
- Обе забьют — нет – 2.12
- Обе забьют — да – 1.73
- Тотал голов больше 2.5 гола – 1.70
- Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.16
Статистика
- Из пяти крайних очных встреч в четырёх исход был следующий: тотал больше 2.5 голов за матч
- В семи поединках из десяти последних «львы» обыграли своих оппонентов
- За аналогичный период «козлы» выиграли в двух встречах.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.70 на тотал больше 2.5 голов за игру. Доверимся статистике личных матчей команд при прогнозировании исхода предстоящего матча.