«Лацио» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 12 мая 2023 года

«Лацио»

Неутешительные результаты в последних матах римского клуба привели к тому, что он пропустил вперед «Ювентус». Сейчас «Лацио» занимает уже третье место в турнирной таблице с 64 баллами и уступает «старой синьоре» два пункта. Римляне еще не гарантировали себе место в Лиге чемпионов, поэтому на предстоящий матч обязаны выходить мотивированными и добиваться результата.

6 мая «Лацио» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а третьего числа на своем поле одолел «Сассуоло» (2:0).

«Лечче»

«Лечче» редко побеждает в последних турах Серии А и на данный момент еще не сохранил свое место в элитном дивизионе. В активе клуба 31 балл, что на четыре больше, чем у зоны вылета, поэтому расслабляться гостям еще очень рано. В предстоящей встрече «Лечче» очень нужны очки и команде это вполне по силам сделать, особенно учитывая победу над «Лацио» в матче первого круга (2:1).

7 мая «Лечче» на своем поле минимально проиграл «Вероне» (0:1), а третьего числа уступил на выезде «Ювентусу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.63

Ничья – 3.7

Победит «Лечче» – 6.1

Статистика

«Лацио» проиграл три из четырех последних матчей в Серии А

«Лечче» уступил в восьми из десяти последних поединков

«Лацио» проиграл два последних поединка «Лечче»

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранить себя в топ-4 Серии А. Предполагаем, что в этом матче хозяев одержат победу в 1-2 мяча.