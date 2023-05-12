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«Лацио» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 09:01
«Лацио» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 12 мая 2023 года

«Лацио»

Неутешительные результаты в последних матах римского клуба привели к тому, что он пропустил вперед «Ювентус». Сейчас «Лацио» занимает уже третье место в турнирной таблице с 64 баллами и уступает «старой синьоре» два пункта. Римляне еще не гарантировали себе место в Лиге чемпионов, поэтому на предстоящий матч обязаны выходить мотивированными и добиваться результата.

6 мая «Лацио» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а третьего числа на своем поле одолел «Сассуоло» (2:0).

«Лечче»

«Лечче» редко побеждает в последних турах Серии А и на данный момент еще не сохранил свое место в элитном дивизионе. В активе клуба 31 балл, что на четыре больше, чем у зоны вылета, поэтому расслабляться гостям еще очень рано. В предстоящей встрече «Лечче» очень нужны очки и команде это вполне по силам сделать, особенно учитывая победу над «Лацио» в матче первого круга (2:1).

7 мая «Лечче» на своем поле минимально проиграл «Вероне» (0:1), а третьего числа уступил на выезде «Ювентусу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лацио» – 1.63
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Лечче» – 6.1

Статистика

  • «Лацио» проиграл три из четырех последних матчей в Серии А
  • «Лечче» уступил в восьми из десяти последних поединков
  • «Лацио» проиграл два последних поединка «Лечче»
  • Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранить себя в топ-4 Серии А. Предполагаем, что в этом матче хозяев одержат победу в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:53
Считаю явными фаворитами в этом поединке римских орлов. Несмотря на свой спад, команда идёт в топ-3 таблицы. И если планирует в следующем сезоне играть в ЛЧ, то просто не имеет права терять очки в домашнем поединке против такого соперника как Лечче. Гости в 11 последних своих матчах в чемпионате потерпели 9 поражений! В ужасной форме сейчас находятся футболисты Лечче. Такими темпами команда может и в Серию В отправиться. Вряд ли кто-то поспорит с тем, что на классе хозяева без проблем должны пополнять свою копилку дежурными тремя очками и обходить на финише чемпионата в борьбе за серебро туринский Ювентус, у которого календарь чуть посложнее остался, чем у римлян. Ну так далеко загадывать не будем, а конкретно в этом матче П1.
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