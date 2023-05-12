«Лацио» – «Лечче» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Лечче», который состоится 12 мая 2023 года
«Лацио»
Неутешительные результаты в последних матах римского клуба привели к тому, что он пропустил вперед «Ювентус». Сейчас «Лацио» занимает уже третье место в турнирной таблице с 64 баллами и уступает «старой синьоре» два пункта. Римляне еще не гарантировали себе место в Лиге чемпионов, поэтому на предстоящий матч обязаны выходить мотивированными и добиваться результата.
6 мая «Лацио» проиграл на выезде «Милану» (0:2), а третьего числа на своем поле одолел «Сассуоло» (2:0).
«Лечче»
«Лечче» редко побеждает в последних турах Серии А и на данный момент еще не сохранил свое место в элитном дивизионе. В активе клуба 31 балл, что на четыре больше, чем у зоны вылета, поэтому расслабляться гостям еще очень рано. В предстоящей встрече «Лечче» очень нужны очки и команде это вполне по силам сделать, особенно учитывая победу над «Лацио» в матче первого круга (2:1).
7 мая «Лечче» на своем поле минимально проиграл «Вероне» (0:1), а третьего числа уступил на выезде «Ювентусу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лацио» – 1.63
- Ничья – 3.7
- Победит «Лечче» – 6.1
Статистика
- «Лацио» проиграл три из четырех последних матчей в Серии А
- «Лечче» уступил в восьми из десяти последних поединков
- «Лацио» проиграл два последних поединка «Лечче»
- Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. Хозяевам необходимо набирать очки, чтобы сохранить себя в топ-4 Серии А. Предполагаем, что в этом матче хозяев одержат победу в 1-2 мяча.