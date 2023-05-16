«Ливерпуль» выше МЮ и «Ньюкасла», «Атлетико» — не в топ-3 Ла Лиги. Медальные споры в чемпионатах Европы

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вчера, 20:46

Наиболее оживленно – в АПЛ и Серии А.

Судьба чемпионства де-юре решена в двух лигах из топ-5. Де-факто мы готовы назвать еще одного чемпиона. При этом борьба за медали еще не закончена, а в некоторых странах в топ-3 разворачивается настоящая бойня.

АПЛ – борьба за бронзу

Говорить о золоте и серебре в чемпионате Англии нет смысла – новый титул забирает «Ман Сити», «Арсенал» после поражения от «Брайтона» довольствуется второй строчкой.

А вот в бронзовой гонке появился новый участник. В начале весны конкурентов было трое: МЮ , «Ньюкасл» и «Тоттенхэм». После скандала с главным тренером Антонио Конте «шпоры» отвалились и сейчас идут седьмыми. «Манкунианцы» сами себе вставили палки в колеса, уступив «сорокам» и теперь при равенстве очков идут ниже. Кроме того, «Юнайтед» не удалось реализовать преимущество матча в запасе – в начале мая они уступили «Брайтону», потом проиграли «Вест Хэму». К удаче тен Хага, и «Ньюкасл» не смог переиграть «Арсенал» дома – 0:2 – поэтому соперники по-прежнему идут на равных.

Но вот третьим претендентом сейчас неожиданно становится «Ливерпуль», большую часть сезона страдавший от системного кризиса. «Красные» не проигрывают вот уже 9 матчей к ряду, поэтому забрались так высоко. Минус для мерсисайдцев в том, что команда сыграла на 1 матч больше – отставание в 1 балл может вырасти до четырёх очков. Плюс к этому «Ливерпулю» предстоит крайне сложный матч против «Астон Виллы» — за 13 туров «львы» уступили только МЮ и «Вулверхэмптону». Испытание «Юнайтед» — это «Челси» и «Фулхэм». Это не настолько проблемные соперники, но легко «дьяволам» точно не будет. В календаре «Ньюкасла» стоят «Брайтон», «Лестер» и «Челси».

У всех будет затруднительный финиш. И пока больше верится, что запрыгнуть в топ-3 удастся «Ливерпулю» — «мерсисайдцы» успеют отдохнуть, пока оппоненты играют отложенные туры и в купе с набранной формой «красные» воспользуются ошибками «Ньюкасла» и «Юнайтед».

Бундеслига – дуэли «Баварии» и «Боруссии», «Лейпцига» и «Униона»

Мюнхенцы вовремя вернули себе лидерство в чемпионате – если бы после вылета из ЛЧ команда посыпалась и в Бундеслиге, боссам баварцев пришлось бы прощаться с Тухелем или уходить самим. После необязательной отставки Нагельсманна, которая обернулась провалом, это был бы единственно верный выход.

Дела в «Баварии» налаживаются – после серии неудач с «Сити», «Хоффенхаймом» и «Майнцем» клуб обыграл «Герту», «Вердер» и «Шальке». Дортмундская «Боруссия» за аналогичный отрезок допустила лишь одну осечку – потеряла очки с «Бохумом». И этого хватило, чтобы откатиться на второе место.

У «баварцев» намного более мощный состав, поэтому сохранить минимальный отрыв – не такая уж проблема. Но у «черно-желтых» еще есть надежда – им осталось сыграть лишь с середняками лиги: «Майнцем» и «Аугсбургом». У «Баварии» — один наиболее тяжелый соперник из возможных. «Лейпциг». Команда Марко Розе подойдет к поединку крайне мотивированной – им нужно снять вопросы об обладателе бронзы. За медали они борются с «Унионом», который отстает на какой-то 1 балл. У берлинцев проходные соперники («Хоффенхайм» и «Вердер»), поэтому для медалей «Лейпцигу» в матче с «Баварией» нужна только победа. И такой сценарий – единственный шанс дортмундцев на чемпионство. Этакое коллективное свержение гегемона.

Ла Лига – мадридское дерби в споре за медали

«Барса» уже отпраздновала чемпионство, а вот для «сливочных» начало мая омрачилось поражением от «Реала Сосьедад» — мадридцы уступили вторую строчку «Атлетико». Легкого испуга «галактикос» хватило, чтобы вновь взяться за ум – на днях они вернулись на 2-е место, воспользовавшись ошибкой «матрасников» с «Эльче».

До конца чемпионата еще четыре тура и пока кажется, что медали разыграются между двумя мадридскими командами. Есть одно «но» — к тройке близки «Сосьедад» и «Вильярреал», у них будет шанс в двух последних турах. И те, и другие сыграют против «Атлетико». Важно не отпустить мадридцев далеко – тогда очная встреча будет решающей.

Будем верить в класс «сливочных» — они станут вторыми. А вот в «Атлетико» есть сомнения. Два поражения – и уже «Сосьедад» с «Вильярреалом» разыграют бронзу.

Серия А – циркуляция в пятерке

За чемпионатом Италии интересно следить хотя бы потому, что «Лацио» после 4 туров на 2 месте откатывается на 4-е, а «Интер», который недавно был шестым, уже в топ-3. Де-юре на медали претендуют сразу 6 команд – «Юве», «Интер», «Лацио», «Милан», «Рома» и «Аталанта». Де-факто список более узкий.

Римлянам и бергамаскам вряд ли позволят забраться так высоко – слишком большое отставание, плюс сразу 4 конкурента должны проиграть все оставшиеся матчи.

«Милан» не в лучшей форме, потерял Беннасера до августа, участие Леау тоже под вопросом. В гонке остаются «старая синьора», «нерадзурри» и «Лацио». На оставшемся отрезке с календарем повезло последним – подопечные Маурицио Сарри встретятся «Удинезе», «Кремонезе» и «Эмполи». «Интеру» предстоит сыграть с чемпионами – а «Наполи» своего не уступит. Да и последующий поединок с «Аталантой» — серьезное испытание. У «Юве» из всех противников выделяется «Милан».

Скорее всего «бьянконери» оставят за собой серебро, а бронзу возьмет «Лацио».

Лига 1

«Монако» уже вряд ли догонит «Марсель» — отставание достигло 8 очков. «Монегаски» в четырёх последних турах одержали 1 победу, плюс уступили «Лансу», поэтому собственноручно позволили спорить за медали трем командами.

И под вопросом только вторая и третья строчки – ПСЖ чемпионство уже не отдаст. «Осер», «Страсбур» и «Клермон» парижане должны обыгрывать на классе.

Проще календарь у «Ланса» — «провансальцам» еще надо обыграть «Лилль», что тоже не так просто. У «кроваво-золотых» крайне прочные позиции в борьбе за 2 место – им оно и достанется.