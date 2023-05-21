«Удинезе» – «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 21 мая 2023 года
«Удинезе»
Команда показывает средние результаты в чемпионате Италии и закономерно занимает 12 место в чемпионате Италии. «Удинезе» набрал 46 баллов и отстает от двух соперников на три балла, не имея претензий на зону еврокубков. В предстоящей встрече с мотивированным «Лацио» хозяевам придется много обороняться, ведь соперник будет идти вперед, так как борется за зону Лиги чемпионов.
14 мая «Удинезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (0:2), а восьмого числа не имел проблем на своем поле с аутсайдером «Сампдорией» (2:0).
«Лацио»
Команда Маурицио Сарри в последних турах практически не набирала очков и уверенное второе место превратила в четвертое с риском не попасть в зону Лиги чемпионов. «Лацио» имеет в своем активе 65 баллов и опережает «Милан» на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Коллектив имеет хорошие шансы набрать очки в этой игре, ведь «Удинезе» выйдет играть в свое удовольствие и для болельщиков, не имея турнирных задач.
12 мая «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а ранее, шестого числа на выезде уступил «Милану» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Удинезе» – 3.85
- Ничья – 3.55
- Победит «Лацио» – 1.98
Статистика
- «Удинезе» выиграл лишь четыре матча из десяти последних в чемпионате Италии
- «Лацио» проиграл только три матча на выезде из последних десяти
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничьей
- Три из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Римлянам очень нужен результат и поэтому они приложат максимум усилий, чтобы обыграть немотивированный «Удинезе».