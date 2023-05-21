«Удинезе» – «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 21 мая 2023 года

«Удинезе»

Команда показывает средние результаты в чемпионате Италии и закономерно занимает 12 место в чемпионате Италии. «Удинезе» набрал 46 баллов и отстает от двух соперников на три балла, не имея претензий на зону еврокубков. В предстоящей встрече с мотивированным «Лацио» хозяевам придется много обороняться, ведь соперник будет идти вперед, так как борется за зону Лиги чемпионов.

14 мая «Удинезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (0:2), а восьмого числа не имел проблем на своем поле с аутсайдером «Сампдорией» (2:0).

«Лацио»

Команда Маурицио Сарри в последних турах практически не набирала очков и уверенное второе место превратила в четвертое с риском не попасть в зону Лиги чемпионов. «Лацио» имеет в своем активе 65 баллов и опережает «Милан» на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Коллектив имеет хорошие шансы набрать очки в этой игре, ведь «Удинезе» выйдет играть в свое удовольствие и для болельщиков, не имея турнирных задач.

12 мая «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а ранее, шестого числа на выезде уступил «Милану» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Удинезе» – 3.85

Ничья – 3.55

Победит «Лацио» – 1.98

Статистика

«Удинезе» выиграл лишь четыре матча из десяти последних в чемпионате Италии

«Лацио» проиграл только три матча на выезде из последних десяти

Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничьей

Три из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Римлянам очень нужен результат и поэтому они приложат максимум усилий, чтобы обыграть немотивированный «Удинезе».