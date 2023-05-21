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«Удинезе» – «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 14:11
«Удинезе» – «Лацио» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Удинезе» – «Лацио», который состоится 21 мая 2023 года

«Удинезе»

Команда показывает средние результаты в чемпионате Италии и закономерно занимает 12 место в чемпионате Италии. «Удинезе» набрал 46 баллов и отстает от двух соперников на три балла, не имея претензий на зону еврокубков. В предстоящей встрече с мотивированным «Лацио» хозяевам придется много обороняться, ведь соперник будет идти вперед, так как борется за зону Лиги чемпионов.

14 мая «Удинезе» проиграл на выезде «Фиорентине» (0:2), а восьмого числа не имел проблем на своем поле с аутсайдером «Сампдорией» (2:0).

«Лацио»

Команда Маурицио Сарри в последних турах практически не набирала очков и уверенное второе место превратила в четвертое с риском не попасть в зону Лиги чемпионов. «Лацио» имеет в своем активе 65 баллов и опережает «Милан» на один пункт, при этом имея одну игру в запасе. Коллектив имеет хорошие шансы набрать очки в этой игре, ведь «Удинезе» выйдет играть в свое удовольствие и для болельщиков, не имея турнирных задач.

12 мая «Лацио» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а ранее, шестого числа на выезде уступил «Милану» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Удинезе» – 3.85
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Лацио» – 1.98

Статистика

  • «Удинезе» выиграл лишь четыре матча из десяти последних в чемпионате Италии
  • «Лацио» проиграл только три матча на выезде из последних десяти
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились ничьей
  • Три из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Римлянам очень нужен результат и поэтому они приложат максимум усилий, чтобы обыграть немотивированный «Удинезе».

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:56
От Лацио, как от фаворита, ждать как минимум одного гола вполне логично. Но и Удинезе на своём поле отличиться хотя бы раз вполне может, особенно учитывая уровень игры в обороне соперника в последнее время. Беру в этом поединке ставку - обе забьют за достойный коэффициент.
Гость
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