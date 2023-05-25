«Интер» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Аталанта», который состоится 27 мая 2023 года

«Интер»

Миланский клуб может быть доволен победой в финале кубка Италии, однако самый главный поединок сезона еще впереди. «Интер» идет третьим в турнирной таблице Серии А с 66 баллами и опережает «Аталанту» на пять баллов. Таким образом, подопечных Симоне Индзаги устроит даже ничья в личной встрече, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и не перекладывать ответственность на финал Лиги чемпионов.

24 мая «Интер» выиграл кубок Италии у «Фиорентины» (2:1), а 21 числа в рамках Серии А проиграл на выезде «Наполи» (1:3).

«Аталанта»

Клуб из Бергамо располагается на пятом месте с 61 баллом и после очередного штрафа «Ювентуса» получил шанс побороться за место в Лиге чемпионов. «Аталанта» отстает от «Милана» на три очка за два тура до конца, поэтому будет вынуждена добиваться только побед, что сделать будет непросто. Матч с «Интером» очень важен для команды Гасперини и гости постараются забить быстрый мяч, чтобы контролировать ситуацию.

20 мая «Аталанта» на своем поле обыграла «Верону» (3:1), а 13 мая на выезде уступила «Салернитане» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.83

Ничья – 3.85

Победит «Аталанта» – 4.05

Статистика

«Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» выиграла лишь три матча из десяти последних на выезде

«Аталанта» не может выиграть у «Интера» уже девять поединков подряд

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. «Черно-синие» исторически хорошо играют с «Аталантой» и вероятнее всего на своем поле смогут обыграть соперника из Бергамо.