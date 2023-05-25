«Интер» – «Аталанта» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Аталанта», который состоится 27 мая 2023 года
«Интер»
Миланский клуб может быть доволен победой в финале кубка Италии, однако самый главный поединок сезона еще впереди. «Интер» идет третьим в турнирной таблице Серии А с 66 баллами и опережает «Аталанту» на пять баллов. Таким образом, подопечных Симоне Индзаги устроит даже ничья в личной встрече, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов и не перекладывать ответственность на финал Лиги чемпионов.
24 мая «Интер» выиграл кубок Италии у «Фиорентины» (2:1), а 21 числа в рамках Серии А проиграл на выезде «Наполи» (1:3).
«Аталанта»
Клуб из Бергамо располагается на пятом месте с 61 баллом и после очередного штрафа «Ювентуса» получил шанс побороться за место в Лиге чемпионов. «Аталанта» отстает от «Милана» на три очка за два тура до конца, поэтому будет вынуждена добиваться только побед, что сделать будет непросто. Матч с «Интером» очень важен для команды Гасперини и гости постараются забить быстрый мяч, чтобы контролировать ситуацию.
20 мая «Аталанта» на своем поле обыграла «Верону» (3:1), а 13 мая на выезде уступила «Салернитане» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.83
- Ничья – 3.85
- Победит «Аталанта» – 4.05
Статистика
- «Интер» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аталанта» выиграла лишь три матча из десяти последних на выезде
- «Аталанта» не может выиграть у «Интера» уже девять поединков подряд
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Интера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.83. «Черно-синие» исторически хорошо играют с «Аталантой» и вероятнее всего на своем поле смогут обыграть соперника из Бергамо.