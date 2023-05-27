Матч Южная Корея — Венгрия на ЧМ-54: взгляд сверху, сбоку, с трёх сторон и даже через стекло

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вчера, 07:03

В череде событий я как-то упустил, что не дал до сих пор подробного фоторассказа о первом матче сборной Южной Кореи на ЧМ -54. Хотя самих фото набралось порядочно.

На сей раз предложу на ваш суд не множество эпизодов, запечатлённых на плёнку, а наоборот — множественный взгляд разных фотографов (кинооператоров) на конкретный эпизод. Либо фотограф мог быть один и тот же, но успевший сделать несколько фото длящегося момента.

Короче говоря — предлагаю посмотреть на несколько отобранных мною эпизодов со всех зафиксированных ракурсов. Этакое панорамное видение конкретного события.

Начнём, как и полагается, с начала — с выхода игроков на поле.

Есть вид сверху, скорее всего — с высоко поднятых рук фотографа. Причём помимо чёрно-белого фото есть и раскрашенный вариант (я его уже приводил ранее). Но сегодня пусть будут все варианты.

Это ч/б вариант, команды Южной Кореи и Венгрии выходят на поле:

А вот тот же кадр в цвете:

Капитан сборной Южной Кореи Чу Ён Кван, очень улыбчивый парень. Капитан грозной сборной Венгрии Ференц Пушкаш.

Корейский вратарь — это Хон Док Ён, венгерский — Дьюла Грошич.

Есть фото этого же момента, но вид сбоку:

У сборной Южной Кореи за вратарём шёл лучший нападающий страны Чхве Чон Мин, а следом за ним еще два форварда — Чон Нам Сик и Пак Иль Кап. Все перечисленные уже корейские полевые игроки сыграли только в матче против Венгрии.

Для справки: Чон Нам Сик до сих пор единственный игрок в сборной Южной Кореи, кто в одном матче забил 5 голов, было это в 1950 году.

У сборной Венгрии вслед за Грошичем шёл полузащитник Дьюла Лорант, которого не видно на первых двух снимках.

Затем обе команды и арбитры выстроились перед зрителями для исполнения национальных гимнов.

Фото, сделанное в музее корейского футбола, взгляд сквозь стекло:

Слева крайним стоит Пушкащ. Далее лайнсмен Карл Эрих Штайнер из Австрии, судивший в поле два матча на турнире. Главный арбитр матча Южная Корея — Венгрия француз с итальянскими корнями Raymond Vincenti (по-разному произносится его фамилия на французском и итальянском, а по-французски вообще ударение на последней букве «и»). В судейскую бригаду был включен и чистый лайнсмен, швейцарец Альбер фон Гюнтен. Кстати, вместе с австрийцем Штайнером фон Гюнтен работал лайнсменом на ещё одном матче.

После бригады арбитров на фото посланцы с Корейского полуострова: тренер Ким Ён Сик, капитан Чу Ён Кван, вратарь Хон Док Ён, и форварды Чхве Чон Мин и Чон Нам Сик.

На следующем фото корейцы поют свой гимн, впервые на турнирах Кубка мира.

Не обращайте внимания на то, что в титрах капитаном назван Мин (Мин Бён Дэ), об этом уже не раз говорили. На фото поют тренер Ким Ён Сик, капитан Чу Ён Кван и вратарь Хон Док Ён.

А вот того самого Мин Бён Дэ можете хорошенько рассмотреть на общем снимке команды перед этим матчем. Мин был единственным из корейцев, кто играл с перевязанным правым коленом. По этому бандажу — то светлому, то с узорами — мы и будем отличать Мина от других игроков. У него на спине был прикреплён номер 5 (а не 6, как соответствовало официальной заявке). С его номером 6 как раз играл улыбчивый капитан.

Вид сбоку, коль уж обещал. Южная Корея перед матчем с Венгрией:

Первый игровой момент, на котором мы сфокусируемся. Это первый гол в ворота Южной Кореи.

Первые 10 минут игры корейцы продержались, но на 12 мин Ласло Будаи (№16) дошёл с мячом до линии ворот на правом фланге атаки и с границы штрафной площади сделал передачу вдоль ворот, чуть назад. Мяч точно лёг на левую ногу Пушкашу и тот мощно пробил слёта.

Вот на фото тот могучий удар:

Как видим, удар героически принял на себя защитник сборной Южной Кореи Кан Чан Ги №4. Мяч отскочил от груди корейца и Пушкаш уже ударом с правой ноги вогнал его в сетку.

Вот как по-хоккейному Кан Чан Ги принял мяч на себя:

С этого удара Пушкаш не забил, он забил с добивания правой ногой.

Стоп-кадр, немного смазанный, но видно, что венгр добил с правой ноги:

Первый гол Пушкаша на мундиалях, первый гол в матче. Вот так это выглядело из-за ворот:

Вдали на правом фланге, через сетку ворот мы видим Будаи, который и сделал кросс в адрес Пушкаша. Защитники и вратарь бессильны. На линии ворот стоит Пак Джэ Сын №3.

Это было зафиксировано и с диаметрально противоположной стороны поля:

Зрителей, как видим, было достаточно, за воротами аншлаг. Можете сами оценить, кто из фотографов сделал предыдущий снимок. Кстати, на предыдущем снимке можно заметить и пустующие места на трибунах.

Насколько венгры были и мощнее и рослее корейцев, но, поди ж ты — ни одного из 9 голов Венгрия в том матче не забила головой.

Но верховой борьбы было много, особенно с участием Шандора Кочиша №8, виртуоза в игре головой.

Для нашего рассмотрения как раз эпизод первого же тайма, когда несколько полевых игроков и вратарь сборной Южной Кореи пытались помешать Кочишу нанести удар головой.

Первый кадр, в котором видно максимальное число игроков — шестеро корейцев против одного Кочиша:

На данном фото слева с перебинтованным правым коленом стоит Мин Бён Дэ, которого сайт ФИФА упорно называет капитаном в этом матче. Капитаном был Чу Ён Кван и он на этом снимке как раз под выпрыгнувшим Кочишем, капитан Чу падает на газон.

Под номером 3 у Кореи играл защитник Пак Джэ Сын. Справа от вратаря уже упоминавшийся защитник Кан Чан Ги №4. А на заднем плане, скорее всего, форвард Сон Нак Ун, между прочим, забивной нападающий — в 18 матчах за сборную забил 11 голов.

Другой снимок этого же эпизода:

Капитан корейцев почти уже упал на газон. А Пак Джэ Сын едва не сыграл рукой. На этом снимке нет Мина с его правым коленом в бандаже.

А теперь развернёмся на 90 градусов и посмотрим на это событие из-за ворот:

На переднем плане спиной к нам 39-летний защитник сборной Южной Кореи Пак Гю Чон №2. Во всех презентациях он сфотографирован в очках, но в обоих матчах на ЧМ -54 он играл без очков. ФИФА и его ошибочно считает капитаном команды во втором матче Южной Кореи на турнире, против Турции. Спину Пак Гю Чона с номером 2 мы уже видели, на фото с могучим ударом Пушкаша с левой.

А на рассматриваемом фото капитан в матче с Венгрией Чу Ён Кван уже лежит на траве. От защитника Пак Джэ Сына видна только левая нога. Вратаря также почти не видно, его закрывает защитник Кан Чан Ги №4. Теперь справа оказался Мин Бён Дэ с перебинтованным коленом и добавился венгерский игрок — это форвард Питер Палоташ.

Давайте ещё один эпизод разложим на кадры, тем более — это прямой гол со штрафного удара.

Второй гол в матче случился на 18 мин. Штрафной удар был назначен прямо с линии штрафной площади корейцев, почти по центру ворот, чуть правее.

В стенку встали шестеро корейцев. Ну, как встали — вразнобой, с прорехами оказалась стенка. Уж очень сильны были удары у венгров, корейские футболисты уже с неохотой подставлялись под удары, тем более в пределах штрафной площади, когда руками играть опасно, а чуть промедлишь — можно и не успеть закрыться. Поэтому проще было увильнуть от мяча. Что и способствовало образованию дыры в стенке, в которую мастерски пробил Михай Лантош. Мяч не задел никого.

Момент удара:

Мяч пролетел между двумя игроками слева. Крайним слева в этой «постройке» оказался нападающий Сон Нак Ун. Следующим был 39-летний Пак Гю Чон. Мин Бён Дэ вообще отвернулся от бьющего.

На этом фото кажется, что венгерский игрок слева (Пушкаш?) был в офсайде. Ещё два нападающих сборной Южной Кореи оказались в пределах штрафной площади, но пользы от них было мало.

Вид из-за ворот:

Восемь (!) корейских игроков с удивлением наблюдают, как мяч залетает в их ворота. Вратарь всё-таки надеялся на стенку, он даже с места не двинулся, но у него не было никакой возможности помешать взятию ворот после сильного удара Лантоша.

Лица из стенки поближе:

В стенке стояли также Кан Чан Ги №4, он был рядом с Мином, они в центре стенки. Крайним с другого бока в стенке стоял Пак Джэ Сын №3, а также здесь оказался ещё один нападающий У Сан Гвон. На заднем плане с номером 11 на спине (смотри стоп-кадр видео чуть раньше) стоял форвард Пак Иль Кап.

Эффектный получился гол, но «весомый вклад» в это, скорее, внесли сами корейские игроки при стандарте. Семерых одним ударом!

Всего 2 гола из 9 рассмотрели. Сколько лиц и эмоций. Фотографий с того матча ещё предостаточно. Но пока прервёмся.