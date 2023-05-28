«Болонья» – «Наполи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Наполи», который состоится 28 мая 2023 года

«Болонья»

«Болонья» в прошлом туре прервала серию без поражений в чемпионате Италии и сейчас просто доигрывает сезон без серьезных турнирных задач. Коллектив располагается на 11 месте с 50 очками и опережает ближайшего соперника на четыре балла. В предстоящем матче с немотивированным чемпионом Италии хозяева постараются показать хорошую игру и как минимум не проиграть.

20 мая «Болонья» разгромила на выезде «Кремонезе» (5:1), а ранее сыграла вничью с «Ромой» (0:0). Оба матча прошли в рамках Серии А.

«Наполи»

После завоеванного чемпионства «Наполи» несколько сдал в результатах и на автомате доигрывает сезон. Тем не менее, коллектив не теряет своего отрыва и с 86 баллами опережает «Интер» на 17 пунктов. В выездной встрече с «Болоньей» подопечные Спалетти могут играть в своей удовольствие подобие товарищеского матча повышенной ответственности. Тем не менее, поединок обещает быть интересным и зрелищным.

21 мая «Наполи» обыграл на своем поле «Интер» (3:1), а 14 числа на выезде уступил «Монце» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 3.2

Ничья – 3.4

Победит «Наполи» – 2.3

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Болоньи» завершились исходом «обе забьют»

«Наполи» выиграл только один матч из четырех последних на выезде

«Наполи» выиграл пять последних поединков у «Болоньи»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Предполагаем, что матч будет относительно открытым и зрители увидят достаточное количество забитых мячей.