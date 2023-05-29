«Бранн» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Русенборг», который состоится 29 мая 2023 года

«Бранн»

«Гордость Бергена» в турнирной таблице чемпионата Норвегии после восьми матчей текущего сезона входит в тройку самых сильных команд Элитсерии. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В трёх крайних матчах «красные» выиграли своих соперников. 16 мая на своём поле с разницей в пару мячей «Бранн» одержал победу над «Стабеком» в матче 7-го тура чемпионата. В финальной игре Кубка Норвегии «Гордость Бергена» обыграла команду «Лиллестрём» (2:0).

24 мая в 1/64 финала Кубка Норвегии «Бранн» со счётом 5:0 выиграл у команды «Фроя».

«Русенборг»

«Маленькие тролли» на данный момент занимают одиннадцатое место в Элитсерии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». 13 мая в матче в матче 6-го тура чемпионата Норвегии в напряжённой борьбе с разницей в один мяч «Русенборг» проиграл в гостях команде «Будё-Глимт» (2:3). На своём поли с минимальным счётом «маленькие тролли» взяли верх над «Хёугессуном». Победный гол забил во втором тайме нападающий Мортен Бжорло.

В 1/64 плей-офф Кубка Норвегии «Русенборг» со счётом 1:0 одержал победу над командой «Трюгг-Ладе».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бранн» – 1.39

Ничья – 5.00

Победит «Русенборг» – 7.60

Победит «Бранн» с форой -1.5 – 2.06

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.94

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

Из пяти крайних матчей в трёх «Бранн» обыграл своих соперников

За тот же период «Русенборг» выиграл две встречи

Четыре очные встречи команд их пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на победу «Бранна» с форой -1.5 гола. В начале мая текущего года «красные» в гостях обыграли «Русенборг». В предстоящей игре с разницей в пару мячей «Гордость Бергена» выиграет у «маленьких троллей».