«Бранн» – «Русенборг»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Бранн» – «Русенборг», который состоится 29 мая 2023 года
«Бранн»
«Гордость Бергена» в турнирной таблице чемпионата Норвегии после восьми матчей текущего сезона входит в тройку самых сильных команд Элитсерии. Рассмотрим несколько матчей с участием команды за последнее время. В трёх крайних матчах «красные» выиграли своих соперников. 16 мая на своём поле с разницей в пару мячей «Бранн» одержал победу над «Стабеком» в матче 7-го тура чемпионата. В финальной игре Кубка Норвегии «Гордость Бергена» обыграла команду «Лиллестрём» (2:0).
24 мая в 1/64 финала Кубка Норвегии «Бранн» со счётом 5:0 выиграл у команды «Фроя».
«Русенборг»
«Маленькие тролли» на данный момент занимают одиннадцатое место в Элитсерии. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «чёрно-белых». 13 мая в матче в матче 6-го тура чемпионата Норвегии в напряжённой борьбе с разницей в один мяч «Русенборг» проиграл в гостях команде «Будё-Глимт» (2:3). На своём поли с минимальным счётом «маленькие тролли» взяли верх над «Хёугессуном». Победный гол забил во втором тайме нападающий Мортен Бжорло.
В 1/64 плей-офф Кубка Норвегии «Русенборг» со счётом 1:0 одержал победу над командой «Трюгг-Ладе».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бранн» – 1.39
- Ничья – 5.00
- Победит «Русенборг» – 7.60
- Победит «Бранн» с форой -1.5 – 2.06
- Обе забьют — нет – 1.87
- Обе забьют — да – 1.94
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.64
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22
Статистика
- Из пяти крайних матчей в трёх «Бранн» обыграл своих соперников
- За тот же период «Русенборг» выиграл две встречи
- Четыре очные встречи команд их пяти последних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.06 на победу «Бранна» с форой -1.5 гола. В начале мая текущего года «красные» в гостях обыграли «Русенборг». В предстоящей игре с разницей в пару мячей «Гордость Бергена» выиграет у «маленьких троллей».