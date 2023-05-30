«Хальмстад» – «Хаммарбю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Аллсвенсканы чемпионата Швеции «Хальмстад» – «Хаммарбю», который состоится 4 июня 2023 года

«Хальмстад»

«HBK» в турнирной таблице чемпионата Швеции занимает восьмое место. Ознакомимся с результатами недавних футбольных поединков с участием «чёрно-синих». С минимальным счётом 14 мая «Мальмё» на выезде одержал победу над «Хальмстадом» в матче 8-го тура чемпионата. На выезде «чёрно-синие» с разницей в один мяч обыграли «Сириус». Гости пропустили первыми, но сравняли счёт в игре уже до перерыва. Победный гол забил в начале второй половины встречи Эрик Альстранд.

На прошлых выходных в сухую, забив пару голов, «Хальмстад» на выезде взял верх над «Мьельбю».

«Хаммарбю»

«Байен» в Аллсвенскане находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних матчей «зелёно-белых». 21 мая в матче 9-го тура «Гётеборг» принимал дома столичную футбольную команду. Гости первыми открыли счёт, но не удержали преимущество. Игра завершилась вничью со счётом 1:1. Ничейным исходом закончилась игра с «Дегерфорсом» (2:2). С конца первого тайма «Байен» играл в меньшинстве.

29 мая на своём поле со счётом 0:2 «Хаммарбю» уступил «Вернаму».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хальмстад» – 3.05

Ничья – 3.35

Победит «Хаммарбю» – 2.27

Победит «Хаммарбю» с форой -1.5 – 4.00

Обе забьют — нет – 1.99

Обе забьют — да – 1.75

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.78

Статистика

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом: обе забьют – да

Три победы одержали «чёрно-синие» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зелёно-белые» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Две крайние очные встречи команд закончились вничью. С большой долей вероятности в предстоящем матче победителя мы снова не увидим. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на ничью.