«Волеренга» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Будё-Глимт», который состоится 4 июня 2023 года
«Волеренга»
«Богема» в турнирной таблице Элитсерии на данный момент занимает девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-синих». 16 мая в матче 7-го тура чемпионата Норвегии «Волеренга» на своём поле уверенно обыграла команду «Хам-Кам» (3:0). Все три гола были забиты в первой половине встречи. С минимальным счётом в 1/64 Кубка Норвегии «Гордость Осло» выиграла у «Раде».
29 мая со счётом 1:2 «Богема» уступила в гостях «Стабеку».
«Будё-Глимт»
«Глимт» после девяти матчей текущего сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии. Шесть матчей уже длится выигрышная серия «жёлтых». В матче 7-го тура на выезде «Будё-Глимт» выиграл у «Тромсё» (3:2). Уже на третьей минуте встречи гости первыми пропустили. Но на перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «жёлтых». Уверенную победу одержал «Глимт» над командой «Мосджоэн» в 1/64 Кубка Норвегии (3:0).
С разгромным счётом 29 мая «Будё-Глимт» выиграл у «Викинга» в домашней игре прошлого тура (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Волеренга» – 4.00
- Ничья – 3.85
- Победит «Будё-Глимт» – 1.78
- Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.81
- Обе забьют — нет – 2.27
- Обе забьют — да – 1.57
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26
Статистика
- Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет
- Четыре поражения потерпели «бело-синие» в десяти крайних играх
- Из десяти последних матчей «жёлтые» уступили в одной встрече.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.78 на победу команды «Будё-Глимт». Выигрышная серия «Глимта» продлится дальше. «Жёлтым» необходимо увеличивать отрыв от ближайшего конкурента.