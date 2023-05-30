«Волеренга» – «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Будё-Глимт», который состоится 4 июня 2023 года

«Волеренга»

«Богема» в турнирной таблице Элитсерии на данный момент занимает девятое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «бело-синих». 16 мая в матче 7-го тура чемпионата Норвегии «Волеренга» на своём поле уверенно обыграла команду «Хам-Кам» (3:0). Все три гола были забиты в первой половине встречи. С минимальным счётом в 1/64 Кубка Норвегии «Гордость Осло» выиграла у «Раде».

29 мая со счётом 1:2 «Богема» уступила в гостях «Стабеку».

«Будё-Глимт»

«Глимт» после девяти матчей текущего сезона возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии. Шесть матчей уже длится выигрышная серия «жёлтых». В матче 7-го тура на выезде «Будё-Глимт» выиграл у «Тромсё» (3:2). Уже на третьей минуте встречи гости первыми пропустили. Но на перерыв команды ушли со счётом 2:1 в пользу «жёлтых». Уверенную победу одержал «Глимт» над командой «Мосджоэн» в 1/64 Кубка Норвегии (3:0).

С разгромным счётом 29 мая «Будё-Глимт» выиграл у «Викинга» в домашней игре прошлого тура (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 4.00

Ничья – 3.85

Победит «Будё-Глимт» – 1.78

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.81

Обе забьют — нет – 2.27

Обе забьют — да – 1.57

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

Три личных матча команд из пяти последних завершились исходом: обе забьют – нет

Четыре поражения потерпели «бело-синие» в десяти крайних играх

Из десяти последних матчей «жёлтые» уступили в одной встрече.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.78 на победу команды «Будё-Глимт». Выигрышная серия «Глимта» продлится дальше. «Жёлтым» необходимо увеличивать отрыв от ближайшего конкурента.