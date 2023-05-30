«Саннефьорд» – «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Элитсерии чемпионата Норвегии «Саннефьорд» — «Одд», который состоится 4 июня 2023 года

«Саннефьорд»

«Ребята» из города китобоев занимают на текущий момент в турнирной таблице чемпионата Норвегии четырнадцатое место. В четырёх крайних матчах «Саннефьорд» терпит поражения от своих соперников. 16 мая с минимальным счётом «красно-синие» уступили на выезде в матче 7-го тура чемпионата команде «Стрёмсгодсет». В 1/64 Кубка Норвегии «ребята» после серии пенальти проиграли команде «Эик-Тёнсберг».

С разгромным счётом 0:5 «Саннефьорд» потерпел поражение от команды «Мольде».

«Одд»

«Одд» в турнирной таблице Элитсерии на сегодняшний день находится на десятой строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чёрно-белых» за последнее время. 16 мая, выигрывая в два гола, «Одд» с разницей в один мяч уступил «Викингу» в матче 7-го тура чемпионата Норвегии. В 1/64 Кубка Норвегии с разгромным счётом «чёрно-белые» выиграли у команды «Урадд». Хет-триком за «Одд» отличился сербский полузащитник Милан Евтович. Все три гола были забиты к тридцать первой минуте матча.

Ничейным исходом завершилась игра прошлого тура со «Стрёмсгодсетом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саннефьорд» – 2.75

Ничья – 3.40

Победит «Одд» – 2.43

Победит «Одд» с форой -1.5 – 4.25

Обе забьют — нет – 2.17

Обе забьют — да – 1.64

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Три крайние очные встречи завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

В четырёх матчах из пяти последних «ребята» проиграли своим соперникам

Из пяти крайних игр «чёрно-белые» уступили в двух поединках.

Прогноз

Три матча на двоих с большой долей вероятности команды забьют. Компания Pinnacle предлагает на тотал больше 2.5 голов за игру коэффициент 1.78.