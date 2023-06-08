«Кальяри» – «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Серии В «Кальяри» – «Бари», который состоится 8 июня 2023 года
«Кальяри»
Команда отсутствовала несколько сезонов в Серии А и сейчас их ждет финальное двухматчевое противостояние с «Бари», что является большим шансом вернуться в элитный дивизион. Тем не менее, соперник с первых минут будет оказывать максимальное сопротивление и попытается сушить игру, чтобы перенести решение вопроса уже на свой стадион. Матч хранит в себе много интриг и обещает быть предельно интересным.
30 мая «Кальяри» обыграл на своем поле «Парму» в прошлом раунде плей-офф, а третьего июня сыграл с ней же на выезде в ничью (0:0).
«Бари»
Все болельщики клуба ждут его в Серии А, ведь «Бари» отсутствует в элитном итальянском футболе очень давно. Команда смогла пробиться в противостоянии с «Зюдтироль», благодаря странному правилу с более высокой позицией в таблице при равном счете. Тем не менее, коллектив готовится к главным матчам в сезоне и в первой встрече будет играть крайне аккуратно, чтобы не допускать критических ошибок.
02 июня «Бари» обыграл на своем поле «Зюдтироль» (1:0), а 29 мая с тем же счетом проиграл ему на выезде (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри» – 1.85
- Ничья – 3.35
- Победит «Бари» – 4.8
Статистика
- «Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Бари» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Кальяри» выиграл три из пяти последних матчей с «Бари»
Прогноз
Поставить на «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева в первом поединке на своем стадионе смогут обзавестись преимуществом и одержать победу в 1-2 мяча.