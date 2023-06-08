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«Кальяри» – «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:41
«Кальяри» – «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Серии В «Кальяри» – «Бари», который состоится 8 июня 2023 года

«Кальяри»

Команда отсутствовала несколько сезонов в Серии А и сейчас их ждет финальное двухматчевое противостояние с «Бари», что является большим шансом вернуться в элитный дивизион. Тем не менее, соперник с первых минут будет оказывать максимальное сопротивление и попытается сушить игру, чтобы перенести решение вопроса уже на свой стадион. Матч хранит в себе много интриг и обещает быть предельно интересным.

30 мая «Кальяри» обыграл на своем поле «Парму» в прошлом раунде плей-офф, а третьего июня сыграл с ней же на выезде в ничью (0:0).

«Бари»

Все болельщики клуба ждут его в Серии А, ведь «Бари» отсутствует в элитном итальянском футболе очень давно. Команда смогла пробиться в противостоянии с «Зюдтироль», благодаря странному правилу с более высокой позицией в таблице при равном счете. Тем не менее, коллектив готовится к главным матчам в сезоне и в первой встрече будет играть крайне аккуратно, чтобы не допускать критических ошибок.

02 июня «Бари» обыграл на своем поле «Зюдтироль» (1:0), а 29 мая с тем же счетом проиграл ему на выезде (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кальяри» – 1.85
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Бари» – 4.8

Статистика

  • «Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Бари» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде
  • Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Кальяри» выиграл три из пяти последних матчей с «Бари»

Прогноз

Поставить на «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева в первом поединке на своем стадионе смогут обзавестись преимуществом и одержать победу в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:08
Напомню, что сегодняшний Кальяри тренерует заслуженный и всеми уважаемый удачливый специалист Клаудио Раньери, имеющий за своими плечами колоссальный победный опыт во многих турнирах и со многими командами, даже самыми именитыми (Наполи, Атлетико Мадрид, Челси, Ювентус и пр.). Считаю, что хозяева все-таки превосходят во многих аспектах своих гостей. Что и перетянет тут чашу весов в пользу Кальяри!
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