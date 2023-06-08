«Кальяри» – «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на плей-офф Серии В «Кальяри» – «Бари», который состоится 8 июня 2023 года

«Кальяри»

Команда отсутствовала несколько сезонов в Серии А и сейчас их ждет финальное двухматчевое противостояние с «Бари», что является большим шансом вернуться в элитный дивизион. Тем не менее, соперник с первых минут будет оказывать максимальное сопротивление и попытается сушить игру, чтобы перенести решение вопроса уже на свой стадион. Матч хранит в себе много интриг и обещает быть предельно интересным.

30 мая «Кальяри» обыграл на своем поле «Парму» в прошлом раунде плей-офф, а третьего июня сыграл с ней же на выезде в ничью (0:0).

«Бари»

Все болельщики клуба ждут его в Серии А, ведь «Бари» отсутствует в элитном итальянском футболе очень давно. Команда смогла пробиться в противостоянии с «Зюдтироль», благодаря странному правилу с более высокой позицией в таблице при равном счете. Тем не менее, коллектив готовится к главным матчам в сезоне и в первой встрече будет играть крайне аккуратно, чтобы не допускать критических ошибок.

02 июня «Бари» обыграл на своем поле «Зюдтироль» (1:0), а 29 мая с тем же счетом проиграл ему на выезде (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри» – 1.85

Ничья – 3.35

Победит «Бари» – 4.8

Статистика

«Кальяри» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

«Бари» проиграл четыре из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл три из пяти последних матчей с «Бари»

Прогноз

Поставить на «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что хозяева в первом поединке на своем стадионе смогут обзавестись преимуществом и одержать победу в 1-2 мяча.