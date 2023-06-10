Триумф в «Лужниках». Сперцян покинет «Краснодар» без трофея, ЦСКА эпично закроет сезон победой в Кубке

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вчера, 16:58

Хотя пространство для сенсации есть.

Полезно узнать о «Краснодаре»

- Чуда для «быков» в РПЛ не произошло. Под конец сезона южане претендовали на место в первой пятерке – уж слишком хорошо они шли (1 поражение в 10 матчах, ничьи с «Зенитом» и ЦСКА , победа над «Ростовом»). Было очевидно, что претендовать на что-то большее, чем пятая строчка, было невозможно – но и это стало бы достойным завершением кампании. На пути оставались ростовчане и «Ахмат». Первые находились в состоянии спада – и в южном дерби подопечные Владимира Ивича одержали уверенную победу. А вот с грозненцами предстояла настоящая бойня. Команда Сергея Ташуева шла на лучший сезон в своей современной истории – и не собиралась отдавать 5-ю строчку. «Быкам» нужна была только победа – однако по итогам матча на табло горели 2:2. Южане остались в 2 баллах от пятерки.

- Помешали ворваться в топ-5 в том числе травмы. Сильнее всего – у Никиты Кривцова и Кади Борхеса. Воспитанник «горожан» провел свой лучший сезон за родную команду – закрепился в основной обойме и при Сторожуке, и при Ивиче, набил 6 голов и 3 ассиста в 20 встречах чемпионата. На финишном отрезке вообще вышел на ведущие роли – и оказался в лазарете после игры против «Спартака». Бразилец ударно дебютировал, но получил травму в тот же отрезок. Без них атакующий потенциал «Краснодара» был ощутимо ниже. Глубина скамейки также снизилась после повреждений Егора Сорокина и Кайо, двух центральных защитников.

- Финал Кубка для краснодарцев имеет огромное значение. Команда как никогда близка к первому за свою небольшую историю трофею. Чемпионство «быкам» вряд ли светит, пока за него борются ЦСКА , «Спартак» и «Зенит». С Кубком чуть проще – исход решит один матч, а при таком раскладе шансов на успех ощутимо больше.

- Настолько же важна победа и для лидера «Краснодара» — Эдуарда Сперцяна. 23-летний хавбек – главный талант клубной академии на данный момент. Он наиболее удачно прошел все препятствия, с которыми не справлялись другие воспитанники – не был испорчен деньгами, как Иван Игнатьев, не потерялся, как Магомед-Шапи Сулейманов, не подвержен спадам, как Матвей Сафонов. И сейчас вполне может уйти на повышение – интерес к полузащитнику европейцы проявляли еще зимой. Пул претендентов на Эдуарда приличный – «Фиорентина», «Марсель», «Милан», «Фейеноорд». Недавно пришло официальное предложение от «Аякса». И сообщалось, что талантливый хавбек готов сменить клуб этим летом. В то же время он хочет сделать это на правильной ноте – вот что Сперцян отмечал зимой:

Я еще не вернул «Краснодару» то, что дал мне клуб. Я сыграл всего полтора сезона. Пока мы с «Краснодаром» ничего не выиграли. Не очень хочется уходить без трофеев. Но если поступит предложение, почти все будет зависеть от мнения клуба.

Возможно, именно это – тот недостающий трофей, который позволит Эдуарду уйти со спокойной душой.

Ориентировочный состав «Краснодара» (4-3-3): Сафонов – Рамирес, Алонсо, Литвинов, Волков – Батчи, Ленини, Сперцян – Олусегун, Кордоба, Ионов.

Полезно узнать о ЦСКА

- «Армейцы» успешно завершили свой первый сезон РПЛ под руководством Владимира Федотова. Коллектив завоевал серебряные медали чемпионата, хотя еще на зимнюю паузу уходил на 5-м месте. При этом матч против «Краснодара» в 29-м туре вызывал опасения. «Красно-синие» были сами не похожи на себя, создавали минимум моментов у чужих ворот – в итоге не смогли одержать победу (0:0). На решающий поединок ЦСКА все же собрался и выдал уверенные 4:1 с «Ростовом».

- Приход Федотова пошел на пользу буквально всем в команде. Федор Чалов наконец-то прервал стагнацию, которая началась после несостоявшегося перехода в «Кристал Пэлас». Форвард кошмарно провел 3 сезона после того как стал лучшим бомбардиром чемпионата-2018/19, даже отправился в аренду в «Базель» и хотел там остаться. Но вернулся – и побил личный рекорд результативности, забив 19 мячей. Также в его активе 5 ассистов.

Хесус Медина разрывал с Карраскалем на старте сезона. Затем у обоих последовал спад. Однако смог собраться с мыслями, нашел себя на позиции левого латераля – в итоге в его активе 8 голов и 7 голевых передач. Прогресс также есть у Мендеса и Зделара (теперь это основная связка в центре поля), Облякова (нашел себя в роли инсайда), на какое-то время ожил даже Заболотный.

- Для того, чтобы закрепить успех сезона, не хватает только трофея. Кубок для «армейцев» важен не только сам по себе. Важен и тот факт, что «красно-синие» не брали его с сезона 2012/13. Победа стала бы отличным переходом к новой эпохе.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Роша, Мойсес – Зайнутдинов, Зделар, Мендес, Гайич – Медина, Обляков – Чалов.

Полезно узнать о противостоянии

- Безголевая ничья в недавнем матче между этими командами – единственная за последние 2 года. В остальных 4 встречах ни разу не происходило так, чтобы никто не остался без забитых мячей.

- «Армейцы» пару раз добывали довольно крупные победы над «быками». Первая датируется еще октябрем 2013 года – 5:1. Более свежий пример – сентябрь 2022-го. Тогда встреча завершилась при счете 4:1 в пользу москвичей. В случае с «Краснодаром» все намного скромнее – как максимум, 2:0 в сезоне 2018/19.