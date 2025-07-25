Карпин принимает бывших. Для «Динамо» это самый неудобный соперник – «Ростову» есть чем удивить

1753470336

25 июля 2025, 22:05

Южане в форме, игра «Динамо» вызывает вопросы.

Разочарование первого тура

«Динамо» среди двух топ-клубов, которые разочаровали в первом туре. ЦСКА в гостях не смог дожать «Оренбург» и уехал с одним баллом, у «бело-голубых» – ничья с «Балтикой» в домашних стенах. Понятно, что калининградцы – тренерская команда, которая уверенно взяла Первую лигу и не просто так попала в наш список «тёмных лошадок» нового сезона РПЛ .

Сыграли сразу несколько факторов: адаптация «Динамо» к Карпину, игровая дисциплина гостей и их неудобный стиль игры. По поводу первого – было видно, что коллектив только привыкает к новым требованиям и не до конца усвоил принципы Валерия Георгиевича. Лунёв начал активнее участвовать в розыгрыше мяча, Глебов помогал центральным защитникам в начальной стадии атак, плюс новичок Осипенко подключался к атакам и выигрывал верховые единоборства. При этом цельности в игре не хватало.

Что касается гостей, «Балтика» Талалаева – неудобный соперник для команды Карпина. Вертикальный футбол, организованные перестроения. Калининградцы на опыте играли вторым номером и наказывали москвичей за ошибки при владении, а «Динамо» не хватало гибкости и опыта под руководством Карпина, чтобы что-то этому противопоставить. Как итог – осечка уже на старте турнира.

Команда Карпина против команды Карпина

И ведь дальше «Динамо» проще не будет. Дома москвичи после «Балтики» примут «Ростов», затем отправятся к «Краснодару». Первые два тура, как казалось, не самые сложные – но это не так. По «Балтике» уже сказали, с южанами другие сложности.

Это команда, которую Валерий Георгиевич знает вдоль и поперёк. Он целиком выстроил игровую систему, пока это главный его проект, визитная карточка. И после ухода специалиста философия клуба почти не изменилась. В «Ростове» остался тренерский штаб Карпина, все базовые настройки сохранились – и команда играет не сильно хуже.

И это можно было бы использовать в качестве козыря. «Ростов» уже ослаб с потерей Комличенко и Осипенко, до этого ушёл Глебов. Двое последних теперь играют в старте «Динамо». Плюс наставник знает, куда лучше давить. Только этих слабых мест у «Динамо» ещё больше – «бело-голубые» стараются играть в футбол Карпина, но пока адаптируются, допускают куда больше ошибок. Так что ещё непонятно, кому на чьих слабостях сыграть проще. Пока «Ростов» – больше команда Карпина, чем «Динамо».

Хорошенько напрягали «Зенит»

Открывать сезон выездом в Санкт-Петербург – гиблое дело. При этом «Ростов» с «Зенитом» на первых порах смотрелся действительно бойко. Джонатан Альба отлично подготовился к матчу. Ростовчане активно выдвигались в прессинг и стремились сыграть на слабостях соперника. Например, шли в давление на Латышонка, когда тот получал мяч. Игра ногами – не сильная черта Евгения, так что расчёт оправдался. Ошибка вратаря привела к голу Комарова.

Конечно, не сказать, что ростовчане переигрывали «Зенит» – у хозяев возникали моменты. Просто гол после ошибки сыграл южанам на руку – на психологическом преимуществе могли увезти из Санкт-Петербурга хотя бы балл, но даже при проблемах с реализацией «сине-бело-голубым» за счёт качества исполнителей удалось дожать соперника. Резюмируя – для «Ростова» это был не вау-матч, но команда и не провалилась, набирающему форму «Зениту» удалось навязать борьбу.

Проверка для всех

Карпин пошёл на непростой шаг, когда покидал «Ростов». Он оставил в клубе свой тренерский штаб, чтобы команда не развалилась весной. Тогда казалось, что летом коллеги Валерия Георгиевича покинут «Ростов» по окончании сезона, если наставник возглавит другой клуб. Получилось иначе. Альба хорошо проявил себя в качестве главного тренера, штаб смог полноценно работать без Карпина, изменений в стане южан гораздо меньше, чем ожидалось.

И для Карпина, и для его бывшего штаба этот сезон – огромный вызов. Главный тренер «Динамо» в «Ростове» добивался аномального КПД от команды – и непонятно, какое влияние на это оказывали помощники Валерия Георгиевича. Главный тренер не может давать такой результат в вакууме, без качественно подобранной команды специалистов. И вот тренер оставляет сформировавшийся годами штаб и попадает в клуб с принципиально иными целями и статусом. Что сможет Карпин без Альбы, Онопко и других?

Для самих ростовчан уход Карпина – окончание целой эпохи, причём наиболее успешной. После этого тяжело начинать новую главу – МЮ не даст соврать. «Ростов» докатал прошлый сезон на багаже Валерия Георгиевича, сейчас результат будет целиком плодом работы штаба Альбы. Если к Карпину вопрос, на что он способен без своего штаба, то к штабу – насколько они самостоятельны без своего наставника?

Неудобные соперники

Валерий Карпин ещё в качестве тренера «Ростова» прилично попил крови у «бело-голубых» – за 14 игр, в которых он руководил южанами, его подопечные одержали пять побед и пять раз играли с москвичами вничью. «Бело-голубые» себе в актив записали только четыре победы.

Можно вспомнить и частые крупные трансферы между клубами: у «Динамо» «Ростов» увёл форварда, который стал для них основным (речь о Комличенко). «Бело-голубые» отомстили – и за два последних трансферных окна приобрели сразу двух лидеров южан: Глебова и Осипенко. Добавить к этому главного тренера «Динамо» – основного «архитектора» современного «Ростова» – и получится крайне принципиальное противостояние.

Прогноз Soccer.ru: по ощущениям «Динамо» Карпина пока не готово столкнуться с неуступчивым и характерным «Ростовом». При этом Карпин умеет мотивировать игроков на подобные игры. Поставим на трудовую победу «бело-голубых» – вторую домашнюю осечку подряд будет тяжело объяснить.