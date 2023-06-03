Миранчук – на пути «Интера» к серебру Серии А, вылет «Вероны». В Италии остались нерешённые вопросы

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03 июня 2023, 10:21

Всё рассудит последний тур.

За тур до окончания сезона у клубов Серии А еще остались нерешённые вопросы – о месте в топ-3, о сохранении главного тренера, о достойных проводах для своего наставника.

На пути «Интера» к серебру – Миранчук

Как будет выглядеть подиум по итогам чемпионата, еще не ясно (за исключением 1-го места – там «Наполи»). Сейчас вторым идет «Лацио», на третьей строчке «Интер». Где-то неподалеку расположился «Милан» — и «россонери» имеют шансы зацепиться за медали.

Все внимание «нерадзурри» сейчас нацелено на вторую строчку. От римского коллектива они отстают всего на 2 балла. При этом находятся в куда лучшей форме – если подопечные Маурицио Сарри успели проиграть «Интеру», «Торино» и «Милану», то команда Индзаги выиграла Кубок Италии, дошла до финала ЛЧ , а в последних 7 матчах национального первенства потерпела лишь 1 поражение.

В то же время очень многое говорит в пользу того, чтобы «нерадзурри» так и остались третьими. Соперником «Лацио» по последнему туру станет немотивированный «Эмполи» — и даже если «Интер» сумеет обыграть «Торино», ничего в таблице не изменится. А ведь может и уступить – туринцы во втором сезоне под руководством Ивана Юрича сделали шаг вперед и поднялись с 10-го места в Серии А на 8-е. Миранчуку и Влашичу нужно заработать плюсиков в карму, чтобы «быки» все-таки решились их выкупить, – или хотя бы прорекламировать себя перед другими командами.

«Милан» — в попытках сохранить Пиоли

«Интер» может не только не забраться на 2-е место, но и опуститься на 4-е. «Милан» от «нерадзурри» — в двух баллах досягаемости. В последнем туре необходимо обыгрывать «Верону» и молиться на осечку соседей.

Это может быть необходимо и ради сохранения главного тренера клуба. К середине мая команда шла вне зоны ЛЧ и успела проиграть «Интеру» в первом матче полуфинала главного еврокубка. На этом фоне стали появляться инсайды о поиске нового главного тренера – сообщалось, что переговоры ведутся с Антонио Конте, который освободился от работы в «Тоттенхэме». Чтобы избежать отставки, Стефано было необходимо выйти в финал ЛЧ и забраться в топ-4.

Сейчас «Юве» потерял 10 очков и опустился на 7-е место – а «Милан» находится как раз в четверке. В то же время шанс на «ушастый кубок» упущен, поэтому однозначно говорить о будущем тренера сложно. В любом случае отправлять Пиоли в отставку за нынешние результаты «россонери» — глупость. Команда четвертый год подряд держится в зоне еврокубков, 3 из них – в зоне ЛЧ . Предыдущий сезон стал чемпионским – это был явный прыжок выше головы (на тот момент состав «Милана» был лишь третьим по стоимости).

Попадание в топ-3, как кажется, должно обезопасить Пиоли от лишних волнений.

Прощальный аккорд Моуриньо

Текущий сезон – потенциально последний для Жозе Моуриньо в качестве главного тренера «Ромы». Появлялись инсайды, что португальскому менеджеру готовы довериться в «Пари Сен-Жермен». Сам специалист говорит, что точно остается в команде лишь до понедельника. И последние матчи римлян в нынешней кампании могут стать прощальными.

К сожалению, проходят они крайне скомкано. Летом португалец говорил о поступательном развитии коллектива – о том, что в новом чемпионате есть возможность зацепиться за ЛЧ :

Мы хотим попробовать попасть в Лигу чемпионов, но, когда вы смотрите на уровень трансферной активности «Интера», «Милана» и «Ювентуса», вы понимаете, что три из четырёх квалификационных мест уже заняты. Есть четвёртое место, в прошлом сезоне это была «Аталанта», в этом сезоне это «Наполи», мы можем добраться туда в следующем сезоне? Я думаю, что нам по силам это сделать. В следующем сезоне, после года работы и развития на каждом уровне, я думаю, у нас есть шанс, и это следующая цель.

На деле «Рома» так и осталась в районе 6-7-й строчки Серии А. Был прогресс на еврокубковой арене – если годом ранее команда выиграла ЛК, то теперь добралась до финала уже Лиги Европы. Решающий поединок, который мог бы стать для Моуриньо триумфом, на деле превратился в самое обидное поражение. После него Жозе выкинул серебряную медаль в сторону фанатов. А еще позже повздорил с арбитром встречи на парковке.

Последние впечатления уже ничто не сгладит – нужно хотя бы обыграть «Специю» в заключительном матче сезона.

Последний шанс «Вероны»

«Мастифы» — в зоне вылета перед финальным туром. На протяжении всего сезона они располагались на 18-й строчке или где-то около нее. И к этому моменту «Верона» набрала 31 очко – столько же у «Специи», которая расположилась строчкой выше.

Все сводится к последнему матчу. И, к сожалению для «желто-синих», им достался крайне сложный соперник. «Милан», как и писалось выше, метит в тройку – «россонери» устроит только победа и поражение «Интера». Плюс в строй вернулись все лидеры миланцев, кроме Исмаэля Беннасера. Тем временем «Верона» не может рассчитывать на Кевина Лазанью, Томаса Анри, Ондрея Дуду, Дарко Лазовича, Павла Давидовича и Джоша Дойга. Каждый из них получал регулярную игровую практику.

Слишком многое говорит не в пользу «Вероны» — и пока предпосылок к тому, что «мастифы» чудом обыграют «Милан», попросту нет.