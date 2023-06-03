У ЦСКА – серебро РПЛ, «Ростов» – четвёртый. Медальные споры решатся в последнем матче «армейцев»

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03 июня 2023, 13:20

Главный рывок – в эту субботу.

Полезно узнать о ЦСКА

- На финише сезона «армейцы» допустили сразу две значимые осечки. Сначала уступили в московском дерби «Спартаку» — при том, что изначально считались фаворитами. Затем потеряли очки с «Краснодаром». Еще по итогам 28-го тура говорилось, что повторная ошибка «красно-синих» может дорого им обойтись – у «Спартака» календарь легче, а с отставанием всего в 1 балл сделать что-то куда проще. Тем не менее, «красно-белые» ответили любезностью на любезность – тоже ограничились ничьей (0:0 с «Пари НН»). ЦСКА отделался легким испугом и все еще фаворит, но определенные последствия у таких результатов имеются – в гонке за серебро до сих пор остаются ростовчане.

- Перед противостоянием с «Ростовом» есть определенные опасения за «красно-синих». Уже в дерби они смотрелись не сильнее «Спартака» — команды, которая за неделю до этого потеряла очки с «Химками». И что еще интереснее, «Краснодар» в первом тайме тоже выглядел сильнее «армейцев», тогда как самим москвичам не хватало динамики. В то же время ростовчане нашли внутренние резервы и обыграли-таки «Ахмат», который этой весной очень хорош. Неподготовленность ЦСКА и всплеск «Ростова», конечно, могут оказаться разовой акцией. Но с той же вероятностью такой расклад перенесется и на матч заключительного тура.

- Аккурат к завершению чемпионата в строй вернулся Бахтиёр Зайнутдинов. Под руководством Федотова он успел поиграть в качестве центрального защитника, несколько матчей провел на позиции левого латераля. Такая универсальность может стать решающим фактором как в борьбе за серебряные медали, так и в финале Кубка России. Хотя вряд ли Бахтиёра сразу бросят в бой – нынешние сочетания в стартовой обойме и так неплохо работают.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Роша, Дивеев, Мойсес – Медина, Зделар, Мендес, Гайич – Чалов, Обляков – Заболотный.

Полезно узнать о «Ростове»

- Не стоит винить южан за их 4-матчевую серию без побед. Да, на фоне крайне успешного сезона хочется, чтобы и финиш был не менее ярким – и желательно с медалями. Но в разное время коллектив Валерия Карпина оказывался без Дмитрия Полоза, Даниила Уткина, Максима Осипенко, Евгения Чернова, Николая Пояркова. Теперь в лазарете оказался Николай Комличенко. Эти проблемы лишь наслаивались на сложности с логистикой, которые приводили к проблемам в тренировочном процессе. Даже 4-е место коллектива – результат вопреки.

- В то же время за тур до финиша ростовчане наверняка понимают свою турнирную ситуацию – и хотят финишировать выше. Туром ранее команда встречалась с «Ахматом» — грозненцы к этому моменту сократили отставание от южан до 1 балла и даже могли претендовать на топ-3. И в этот момент подопечные Валерия Карпина собрались и добыли крайне важную победу – причем сначала упустили преимущество в 2 мяча, а затем все же забили победный.

- Уже кажется, что «Ростову» нечего больше доставать из себя – футболисты и до этого выдавали сенсационные результаты, стабильно держась в топ-3. Матч между южанами и ЦСКА – скорее финальный рывок к медалям. И в топ-3 окажутся те, у кого хватит внутренних резервов.

- Пока восстанавливается после травмы главный бомбардир ростовчан Николай Комличенко, чаще в старте стал появляться 23-летний форвард Егор Голенков. В южном дерби с «Краснодаром» разница чувствовалась – и «Ростов» не смог забить ни разу. А вот против «Ахмата» Егор отметился дублем. Стабильности молодому нападающему явно не хватает, но отсутствие основного страйкера – возможность, которая была так необходима воспитаннику «Крыльев Советов».

Ориентировочный состав «Ростова» (4-1-4-1): Песьяков – Сильянов, Мелехин, Прохин, Лангович – Глебов – Байрамян, Щетинин, Миронов, Тугарев – Голенков.

Полезно узнать о противостоянии

- Матч между этими командами в первом круге получился совсем блеклым – 0:0 после финального свистка. Для ЦСКА это был третий матч в только начавшемся чемпионате, в котором «армейцы» потеряли очки. До этого вничью с «красно-синими» сыграл «Пари НН», а «Зенит» одержал тяжелую победу с минимальным перевесом. Сами ростовчане позднее обыграли еще 3 московские команды: «Динамо» в Кубке и «Торпедо» со «Спартаком» — в чемпионате.

- Этот матч был единственным из последних пяти, в которых ростовчанам удалось набрать очки – до этого 4 раза подряд «армейцы» одерживали крупные победы. И самая звонкая пощечина датируется 21 мая 2022 года – 4:0 с голами Фернандеса, Облякова, Дивеева и автоголом Бабурина.

- В последний раз «Ростов» обыгрывал ЦСКА в гостях еще в октябре 2019-го – тогда «армейцев» возглавлял еще Виктор Ганчаренко, а в составе южан были легионеры: Вилюш, Норманн, Хаджикадунич, Попов, Шомуродов.

Прогноз Soccer.ru: чуть больше веры есть во внутренние резервы «армейцев». В последних матчах москвичи смотрелись скверно, но на последний бой выйдут предельно мотивированными – к тому же они вряд ли успели устать настолько же, насколько и «Ростов». Учитывая фактор домашнего поля, турнирное положение и необходимость финального рывка, поставим на столичный коллектив – так они оформят задел перед борьбой за Кубок с «Краснодаром».