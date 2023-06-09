Команда из Второй лиги борется с «Пари НН» за РПЛ, «Факел» эталонно сыграл с «Енисеем». Завтра – стыки

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вчера, 12:08

Последняя интрига сезона в России.

Сезон в Российской Премьер-Лиге уже завершился, остается один вопрос – кто через стыки окажется в элитном дивизионе. За прописку в РПЛ борются 4 команды: сохранить ее пытаются «Факел» и «Пари НН», отобрать – «Енисей» и «Родина» (последние добавляют игрокам мотивации премиальными). Ответные матчи – в субботу. Рассказываем о раскладах перед играми.

У «Енисея» есть шанс зацепиться, но в Воронеже будет тяжело

Красноярцы вот уже четвертый сезон кряду пытаются вернуться в элитный дивизион. После вылета из РПЛ по итогам кампании-2018/19 команда прилично отлетела на периферию Первой лиги – финишировала сначала на 14-м, потом на 10-м месте. Большое достижение Вадима Гаранина было в том, что он вытянул «Енисей» в топ-5, а в недавнем чемпионате его преемник Артем Горлов забрался со своими подопечными в четверку. Уже после очередной смены тренера (Горлов ушел в «Пари НН», «Енисей» возглавил Алексей Ивахов) клуб продолжил укреплять позиции, проиграв весной всего 2 раза.

И шансы на победу над «Факелом» у красноярского коллектива были – первый матч проходил в манеже, где всем коллективам из Первой лиги приходилось очень тяжело (за весь сезон победу унесла только «Родина»). Но у воронежцев тоже много козырей в рукаве. Весь прошлый сезон команда играла против клубов РПЛ и привыкла к иному уровню сопротивления – даже при том, что за всю осень коллектив обыграл лишь «Локомотив», к весне «Факел» стал действовать на порядок увереннее: одолел «Сочи» и «Динамо», после прихода Евсеева – «Ростов», «Пари НН» и «Крылья Советов». Второй фактор – сам Вадим Евсеев. Специалист уже бывал в стыках и сохранял «Уфу» в элите, а с «Шинником» отобрался в Первую лигу. Боссы, назначая его, сделали ставку на то, что он на опыте успешно пройдет стыки.

Пока так и получается. Футболом игру в Красноярске назвать сложно, но на таком поле «Факел» сделал главное – не дал хозяевам разгуляться. При минимуме моментов подопечные Евсеева одержали крайне важную победу. Дома они играют отлично, что будет очень мешать красноярцам.

Прогноз Soccer.ru: «Факел» останется в РПЛ .

«Родине» не повезло в первом матче, шансов – минимум

Путь москвичей в этом сезоне вообще можно назвать сказкой. За 3 года своей профессиональной истории команда смогла стать первой во Второй лиге и получить повышение в классе. Минувшим летом «Родина» качественно усилилась под новый чемпионат – прежде всего, назначила главным тренером Дмитрия Парфёнова. Сильно изменился и основной состав. Пришли Астемир Гордюшенко, Иван Тимошенко, Амур Калмыков, Уэсли Ната – топ-игроки по меркам Первой лиги быстро ворвались в топ бомбардиров коллектива. За два трансферных окна в клубе появилось 39 новичков, столько же игроков покинуло команду. И по совокупной стоимости состава «Родина» сходу залетела в топ-5, уступая лишь «Рубину», «Алании» и тульскому «Арсеналу».

При этом раскачиваться пришлось долго – почти весь осенний отрезок москвичи провели слабо и занимали 12-е место, а уже весной заскочили в пятерку, где и остались. Подопечным Парфёнова повезло, что «Алания» не получила лицензию, необходимую для попадания в РПЛ . По этой причине именно они сошлись с «Пари Нижним Новгородом».

Если история «Родины» в этом сезоне – громкий успех, то итог для нижегородцев – оглушительный провал. Боссы наметили направление для развития клуба в РПЛ , отказались от Кержакова ради Галактионова. Однако Михаил уже зимой отправился в «Локомотив», а «Пари НН» пришлось в кратчайшие сроки искать замену. Взяли Артема Горлова, который с «Енисеем» боролся за стыки. Номинально курс сохранялся – молодой специалист, такой же молодой состав. Только не пошло сразу – и уже в апреле произошла рокировка Горлов-Юран. Перед новым наставником ставилась задача покинуть зону стыков, правда, 3 победы в 9 оставшихся матчах этого сделать не позволили.

Перед «Родиной» у нижегородцев есть очевидное преимущество в виде двухлетнего опыта игр на высшем уровне и удачного финиша (победы над «Сочи» и «Химками», ничья со «Спартаком»). При этом в первом поединке столичная команда имела достаточно моментов, чтобы размочить счет и отправиться в Нижний Новгород с ничьей. Удача оказалась на стороне гостей. И что еще хуже для «Родины», она дала им преимущество в 3 мяча. Команда Парфёнова играла неплохо, но такой бэкграунд – огромнейшее препятствие.

Прогноз Soccer.ru: «Родина» не сможет сотворить камбэк – Юран второй год подряд оставит свою команду в РПЛ через стыки.

Клубы из стыков вылетали 1 раз за последние 5 сезонов

Вообще переходные матчи редко позволяют командам из Первой лиги пробиться на высший уровень. В прошлом году удача улыбнулась «Оренбургу». Но в этом случае южноуральцы своей игрой такой исход полностью заслужили – и не затерялись в РПЛ . А «Уфа» выглядела тонущим кораблем, ожидающим вылета.

Перед этим были 2 сезона, когда командам из второго по силе дивизиона попросту не давали играть в стыках – тогда прописку в РПЛ сохраняли «Арсенал» с «Уфой» (сезон-2020/21) и «Ахмат» с «Тамбовом». Из всех только грозненцы сейчас продолжают играть в элите – еще и в топ-5 финишировали.

Хотелось бы, чтобы помимо «Рубина» и «Балтики» еще кто-то из Первой лиги пробился наверх – тогда в чемпионате будет больше динамики. Но такое произойдет вряд ли.