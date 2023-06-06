«Вест Хэм» — фаворит финала Лиги Конференций. Италию ждёт новая неудача в решающей игре

1686084452

вчера, 23:47

Главное противостояние недели.

Полезно узнать о «Фиорентине»

- Для «фиалок» это последний шанс на попадание в еврокубки на следующий сезон. Еще одной возможностью для коллектива Винченцо Итальяно отобраться в Лигу Европы был Кубок Италии. Команда уверенно прошла по турниру, выбив на пути к финалу «Сампдорию», «Торино» и «Кремонезе», но в решающем поединке ей достался серьезный соперник – «Интер». «Нерадзурри» обладают на порядок более качественным подбором игроков, к тому же хорошо подстраиваются под соперника. На финишном отрезке сезона миланцы набрали отличный ход: выбрались на 2-е место в Серии А, добрались до финала Лиги чемпионов. Так что вполне ожидаемо, что именно «Интер» в итоге завоевал национальный кубок – хотя первыми в счете повели как раз «фиалки».

- Несмотря на то, что к концу февраля «Фиорентина» активизировалась в Серии А и двинулась в сторону зоны еврокубков, отставание от команд из первой семерки было слишком велико – коллектив Итальяно в последних 16 матчах потерпел лишь 2 поражения и все равно оказался в 6 очках от «Ювентуса», который финишировал на 7-й строчке. «Фиалок» можно было бы винить за вялую первую часть сезона – но на этом отрезке они только адаптировались к напряженному календарю, когда помимо игр чемпионата и Кубка необходимо играть в Лиге Конференций. Вместе с тем в команде уже не было ее главного бомбардира – Душана Влаховича. Таким образом, единственным вариантом пробиться в Лигу Европы по итогам этой кампании оставалась победа в ЛК.

- В третьем по значимости еврокубке «Фиорентина» проявила себя уверенно. Итальянцы завершили групповой этап на втором месте при равенстве очков с «Башакшехиром». В промежуточном раунде разбили «Брагу», затем прошли «Сивасспор», а в четвертьфинале выдали огненное противостояние с польским «Лехом» — 4:1 в гостях и 2:3 дома. Поединок с «Базелем» вышел еще более напряженным – финалист определился в дополнительное время второго матча: первая встреча завершилась победой швейцарцев (2:1), основное время второго поединка закончилось при аналогичном счете в пользу «фиалок», а в овертайме забил Антонин Барак, причем сделал это на 9-й добавленной минуте.

- К радости Итальяно, список травмированных у «Фиорентины» крайне короткий – числится там только вратарь Сальваторе Сиригу. Итальянец в текущем сезоне провел лишь один матч в Серии А, поэтому его отсутствия «фиалки» не заметят.

Ориентировочный состав «Фиорентины» (4-2-3-1): Терраччано – Бираги, Игор, Миленкович, Додо – Амрабат, Данкан – Сапонара, Барак, Гонсалес – Кабрал.

Полезно узнать о «Вест Хэме»

- Сценарий текущего сезона для «Вест Хэма» очень похож на то, как продвигалась по чемпионату Италии «Фиорентина». «Молотобойцы» неожиданно просели в АПЛ – после прошлогоднего 7-го места стартовали с одной победы в 8 турах Премьер-Лиги и оказались в зоне вылета. Неоднородные отрезки приводили к тому, что подопечные Дэвида Мойеса курсировали между 13-й и 18-й строчками чемпионата. Полноценного прогресса удалось добиться лишь к последним турам – «Вест Хэм» обыграл «Саутгемптон», «Фулхэм», «Борнмут», успел отобрать очки у «Арсенала» и кое-как довел сезон до итогового 14-го места в турнирной таблице.

- Как и в случае с «Фиорентиной», у лондонцев нет другой возможности пробиться в еврокубки, кроме как одержать победу в Лиге Конференций. К тому же команда успела приучить болельщиков к международным играм – в прошлом году «молотобойцы» участвовали в Лиге Европы и добрались до полуфинала, где уступили будущему победителю турнира «Айнтрахту».

- Нынешнюю еврокубковую кампанию, в отличие от сезона АПЛ , «Вест Хэм» провел крайне уверенно. В 12 матчах группового этапа и стадии плей-офф – ни одного поражения. Отчасти повезло с соперниками – ни румынский ФКСБ , ни датский «Силькеборг», ни АЕК , ни даже бельгийские «Андерлехт» и «Гент» не дотягивают по уровню до английского клуба. Единственной командой, которая смогла навязать достойное сопротивление, стал АЗ – с голландцами «Вест Хэм» сыграл в полуфинале. Оба матча выиграл.

- «Фиорентина» по совокупной стоимости состава – команда, наиболее приближенная к «Вест Хэму» — 236,3 миллиона евро против 453,3.

- Вполне может случиться так, что текущий сезон для лондонцев – последний, когда они выступают на таком уровне. Если удастся выиграть ЛК, им может стать следующий. Дело в том, что европейские гранды начали активную охоту на главный лот «молотобойцев» — хавбека Деклана Райса. На футболиста претендуют такие гиганты, как «Арсенал», «Ман Сити», МЮ , «Челси» и «Бавария». Сам опорник не против сменить клубную прописку, а сумма компенсации может превысить 100 миллионов евро. Деньги для «Вест Хэма», конечно, лишними не будут – только ими еще нужно правильно распорядиться.

Ориентировочный состав «Вест Хэма» (4-2-3-1): Ареоля – Крессуэлл, Агер, Зума, Керер – Соучек, Райс – Бенрахма, Лукас, Боуэн – Антонио.

Полезно узнать о противостоянии

- Команды до этого момента не играли между собой.

Прогноз Soccer.ru: противостояние будет по-настоящему яростным, поскольку оба коллектива упустили возможность решить вопрос с еврокубками в чемпионате. Лидеры обеих команд в строю, так что на бумаге преимущество у «Вест Хэма». Отдадим предпочтение «молотобойцам» — они прошли дистанцию в ЛК более уверенно.