Новый шанс тер Штегена, вызов Роналду, Испания уволит тренера. Сборные готовятся к июньским матчам

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вчера, 22:47

Часть из них огласила заявки.

Сборные потихоньку публикуют свои заявки на летние матчи отбора к Евро-2024. Первыми это сделали команды Португалии и Франции. Сборная Германии тоже подготовила заявку, но коллектив обходит отборочный турнир стороной благодаря статусу страны-хозяйки континентального первенства.

Шанс тер Штегена в отсутствие Нойера

Нет ничего удивительного в том, что сборная Германии проведет июньские матчи без своей главной звезды. Во-первых, Мануэль продолжает восстанавливаться после серьезной травмы. Во-вторых, даже если он успеет вернуться в строй, товарищеские встречи – не тот случай, чтобы подвергать возрастного игрока опасности нового повреждения. «Бавария» точно спасибо не скажет.

Пусть и на товарняки, но на поле в футболке «бундестим» наконец снова выйдет Марк-Андре тер Штеген. Немец провел великолепный сезон, который лишь подчеркивает незавидное положение голкипера в национальной команде – как бы ты ни был хорош, все равно останешься за спиной Нойера.

Так свой выбор игроков объясняет главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик:

Мы хотим оказать давление на наших соперников, используя большую атакующую силу, и в то же время сохранять компактность в обороне с тремя защитниками. У нас очень хорошие игроки, все из которых очень мотивированы сделать всё для команды и наших болельщиков в ближайших трёх матчах на пути к домашнему чемпионату Европы.

На удивление, вызов в сборную получил Тимо Вернер – немец хоть и воспрял духом в «Лейпциге», по общему уровню сезон проводит так себе (слабый старт в «Челси» — 4 гола за 21 матч АПЛ , после аренды в «Лейпциг» — 9 голов в 27 играх Бундеслиги).

В июне немцы сыграют против Украины (12 июня), Польши (16 июня) и Колумбии (20 июня).

Роналду – талисман Португалии

Где бы ни играл Криштиану Роналду, его место в сборной Португалии для Роберто Мартинеса неоспоримо. Испанец только-только возглавил команду, а ссориться со своенравной звездой сразу после назначения – не лучшая идея. Само собой общий уровень чемпионата Саудовской Аравии не выдерживает никакого сравнения, но там КриРо наколотил 14 голов за 16 матчей – повода отцеплять его от национальной команды попросту нет. К тому же в марте Рон успел забить по 2 мяча Лихтенштейну и Люксембургу – по словам Мартинеса, оставлять форварда в стороне от нового цикла просто нельзя.

Уже застолбил себе место в сборной молодой и талантливый Гонсалу Рамуш – после возвращения в «Бенфику» с ЧМ он так и не ушел на повышение, зато продолжил забивать. По итогам сезона нападающий стал чемпионом Португалии и набил 19 мячей в 30 матчах. Не лучший бомбардир первенства, конечно, но в тройку попал.

Вместе с тем в национальную команду возвращается Рафаэл Леау – на пару с Рамушем они составляют костяк будущего поколения в сборной.

На июнь у португальцев запланированы 2 матча: с Боснией и Герцеговиной (17 июня), а также с Исландией (20 июня).

Франция забыла о Погба

Ничего не поделаешь: весь текущий сезон для хавбека «Ювентуса» — сплошной кошмар. Летом он получает травму во время тренировки – а по прогнозам, восстанавливаться придется вплоть до января. И только-только Поль начинает задействоваться в матчах, как снова оказывается в лазарете. После игр с «Торино» и «Ромой» француз пропустил 4 тура Серии А. Сыграв с «Сассуоло», просидел на скамейке в поединках с «Наполи» и «Болоньей». Предыдущие 2 тура хавбек снова пропустил.

О закате карьеры в сборной говорить пока рано – нужно сделать упор на качественное восстановление в межсезонье. К тому же Дешам доверяет проверенным игрокам – а с Погба он приходил к победе на ЧМ -2018. Так он высказывается о невызове полузащитника:

Возвращение в сборную Погба? У Поля был очень сложный сезон из-за ситуации вне поля и из-за постоянных травм. Он был важным игроком для нас раньше и сделает всё, чтобы оставаться им и впредь.

Также заметны пробелы в центре поля. В заявке – всего пять полузащитников: Тчуамени и Камавинга из «Реала», Фофана из «Монако», Рабьо из «Ювентуса» и десятка-Гризманн из «Атлетико».

Процесс в сборной Испании тормозит ситуация с главным тренером

Возможно, и «красная фурия» была бы в числе команд, которые первыми огласили свои заявки. Но нет необходимости – в июне коллектив сыграет в Лиге Наций, а к отбору на Евро вернется в сентябре. При этом, по последним данным, там сложились напряженные отношения с новым главным тренером. Луис де ла Фуэнте возглавил Испанию после ЧМ -2022, когда ушел Луис Энрике.

В Федерации футбола Испании ожидали, что специалист из системы (де ла Фуэнте ранее работал с молодежными сборными Испании) принесет в команду согласие и спокойствие. Тем не менее уже по итогам мартовских поединков против Норвегии и Шотландии часть игроков «красной фурии» выразили обеспокоенность по поводу способностей тренера управлять коллективом такого уровня. Некоторые даже назвали подход Луиса к тренировочному процессу неадекватным. Самого тренера поражение от Шотландии надломило.

Определяющим для наставника называют июньские матчи в Лиге Наций – полуфинальный против Италии и, если повезет, финальный поединок. Если же дело дойдет до отставки, костяк сборной наверняка снова начнут перекраивать.